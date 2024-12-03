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▲諾耶米梅蘭特主演《艾曼紐2024》，有好幾段很煽情的表演。（圖／摘自IMDb）

▲日裔才子威爾夏普（右）在《艾曼紐2024》，扮演迷得女主角團團轉的神祕型男。（圖／台北双喜電影提供）

鼎鼎大名的情色經典《艾曼紐》以全新重拍版《艾曼紐2024》和觀眾見面，這一回女主角不再為與自己相同膚色的白人著迷，片中她最在意的竟是日裔型男，一路跟蹤對方，展開結果難以預料的性愛冒險。在好萊塢發展順利的澳洲女星娜歐蜜華茲、金馬影帝黃秋生都在片中助陣，扮演香港5星級大飯店的人員，而黃秋生角色無意中脫口而出的話，卻有可能是解開謎底的關鍵。根據同名小說改編的《艾曼紐2024》，原著早在半世紀前就被拍成電影，那時在全球各地「艷名」遠播，女主角施薇亞克莉絲黛由於大膽演出爆紅，可是在包括台灣在內的許多地區都不能開放上映，使得大家對《艾曼紐》充滿更多的異色聯想。50年之後《艾曼紐2024》交給曾經執導威尼斯影展最佳影片《正發生》的奧黛麗迪萬掌舵，各方更好奇會是什麼樣的新風格，她找來模特兒出身、演出過《燃燒女子的畫像》與《TÁR塔爾》的諾耶米梅蘭特擔任新一代的艾曼紐，雖然也有大膽裸露，卻和施薇亞克莉絲黛的挑逗風情大不相同，比較像是外冷內熱的女子，偶然見到吸引自己的人，竟因而深陷其中、難以自拔。過往歐美電影幾乎不把亞裔男性塑造成「性感象徵」，有可能出於種族歧視，有可能剛好沒有人想到要往這個方向，可是21世紀的現在，角色的安排更多元，因此性感象徵《艾曼紐》，也開始要為亞裔的男性著迷，而雀屏中選扮演這位迷人男性的就是曾演出《白蓮花大飯店》的日裔才子威爾夏普，他之前還曾執導過《天才貓奴畫家》。片中艾曼紐忍不住追著他的行蹤，兩人有沒有機會進行最親密的接觸？他的背後又有什麼樣的故事？是全片最大的祕密，值得觀眾進戲院找答案。而金馬影帝黃秋生是因為《無間道》的精彩演出讓奧黛麗迪萬印象深刻。才特別請他加入《艾曼紐2024》，正式拍攝後更發現，和黃秋生能夠一起聊詩與電影，可以進行純粹藝術上的交流。黃秋生扮演對飯店瞭如指掌、專門監看任何地方動靜的安全主管，說起台詞充滿了睿智與神祕感，甚至還帶有幽默，奧黛麗很喜歡和他合作。奧黛麗迪萬也提到《艾曼紐2024》選擇在香港拍攝，是由於自己受到王家衛的電影影響很多，包括《花樣年華》、《重慶森林》、《阿飛正傳》等，甚至在片中飯店的陳設就有受到《花樣年華》的啟發，而諾耶米梅蘭特尋找威爾夏普的主要地點，就是取景自《重慶森林》的重慶大廈。《艾曼紐2024》將於本月13日（週五）起全台上映。