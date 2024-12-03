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今年大聯盟自由球員市場上最受矚目的大物Juan Soto，究竟會簽下怎麼樣的天價合約？據報導，波士頓紅襪、紐約大都會、紐約洋基和多倫多藍鳥等球隊都已投入這場爭奪戰。根據《MLB Network》記者Jon Morosi的說法：「根據過去幾天從消息來源處獲得的消息，Soto未來動向將在10天內揭曉。」Morosi指出：「根據來自球隊和經紀人方面的資訊，Soto似乎會在本週開始縮小選擇範圍，並可能在下週冬季會議得出結論。」冬季會議預計於台北時間12月10日至13日在德克薩斯州達拉斯舉行，因此Soto開獎日期即將到來。根據《The Athletic》資深記者Ken Rosenthal在播客節目《Fair Territory》中指出，Soto的經紀人Scott Boras今年的談判策略與以往不同，旗下客戶今年都已早早簽下合約。去年休賽季，Boras代理的自由球員中，有4人直到2月25日之後才完成簽約。但今年情況不同，「如果收到合理的報價，他就立即完成簽約。今年Boras談約進度明顯加快。」Rosenthal也列舉近期已簽約的球員，包括Nick Martinez、菊池雄星、Blake Snell、Frankie Montas以及Matthew Boyd。「如今才12月3日，但Boras旗下的5名選手已經簽約。」讓人不禁猜測Soto的合約是否也將早早塵埃落定。