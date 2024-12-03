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民眾黨主席柯文哲因京華城案從9月5日遭羈押至今，週刊今（3）日報導，柯文哲入所後立刻花3500元申購可看10個頻道的掌上型電視，為所中日子排解無趣，還能夠掌握全案進度。媒體人黃揚明表示，柯文哲雖然是禁見被告，但可購買以電池供電的無線電視收看新聞，而且也公開看守所內看電視合乎規定的原因。週刊報導，柯文哲進入看守所不久就花3500元向所方申購掌上型電視，可收看台視、中視、華視、民視、公視等10個無線頻道，柯文哲可透過電視掌握USB帳本解密進度、太太陳佩琪ATM理財爭議、秘密帳房「橘子」許芷瑜潛逃過程、威京集團主席沈慶京心腹朱亞虎認210萬賄款、政治獻金遭曝流向木可公司等重要進展。黃揚明表示，記得柯文哲剛被收押時，他就曾在政論節目說過，柯文哲雖然是禁見被告，但是已經可購買以電池供電的無線電視收看新聞。黃揚明指出，他擔任替代役在監所服務期間，收押禁見的被告是完全不能看報章雜誌及購買無線電視、廣播等設備的。後來開放的主因是附圖所示，8年前監察院有監委針對收押禁見被告人權案進行調查，而各看守所才對禁見被告的相關規範予以解禁。根據監察院2018年7月11日新聞稿，「法務部近年來就監所管理已檢討採取各項革新措施，且本案調查期間，該部已依本院建議，函請高檢署廢止相關函令，開放禁見被告閱讀報章雜誌、收看電視及收聽廣播，值得肯定。」受刑人入監後都可購買掌上型電視，前高雄市議員陳致中也被爆出在監獄內買小電視，而陳致中的父親前總統陳水扁在獄中服刑時，也被爆出住208坪的病監，睡單人床、可以看電視。