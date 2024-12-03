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新北市1名僅4個月大男嬰，在2022年6月份離世時僅3.5公斤，因趴睡時失去呼吸，被王姓父母發現後送醫，經搶救仍不治，因其全身佈滿陳舊性傷痕、顱骨骨折，男嬰父母被依家暴傷害致死罪起訴。今（3）日士林地檢署開庭，夫妻否認施虐，還稱男嬰是遭「遭家中臘腸狗啃咬」，或是年僅1歲3個月的大女兒所致。此外，王父在菜市場賣雞，月收入高達30萬元，不過一家4口卻擠套房維生，生活環境與照護狀況令人感到疑慮，全案將於明年1月24日宣判。據悉，事發時男嬰獨睡覺，而王男當天沒去市場賣雞，隔天醒來卻發現男嬰失去呼吸，送醫發現腦出血，經搶救仍回天乏術，不過醫師發現男嬰全身佈滿陳舊性傷痕、顱骨骨折，王姓父母被依家暴傷害致死罪起訴。今天開庭時，男嬰母親表示，家中的11歲臘腸狗平日與大女兒相處融洽，不過因年老容易受吵雜聲響影響，情緒暴躁，懷疑是狗咬造成男嬰的傷勢，母親也懷疑，男嬰與姊姊共睡一張嬰兒床，不過床頭床尾位置分隔，但是大女兒已有10公斤，有時睡覺會把腿放置到弟弟身上，恐會導致導致骨折與傷害。王父則情緒激動表示，在男嬰身亡後2多年以來，「我們怎麼可能傷害自己的孩子？」」但是檢察官認為，1歲3個月大的姊姊不會施暴，嬰兒床也有護欄保護，男嬰沒有摔落地面，加上法醫解剖為外力所致，且顱內出血需要極大力道，姐姐才10公斤，不可能因重壓而重創弟弟頭骨。全案將於明年1月24日宣判結果。