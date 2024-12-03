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民進黨立委莊瑞雄日前在立法院質詢時，自爆「多少有在賭」以及「選總統時賭到要死」，遭媒體人毛嘉慶與台灣新故鄉智庫研究員練鴻慶，到台北地檢署告發涉及賭博、詐欺罪嫌，台北地檢署今（3）日分案，全案將由重大刑案專組檢察官偵辦，而莊瑞雄被檢方列為被告，不排除傳喚他到案說明。昨（2）日毛嘉慶到北檢告發指出，莊瑞雄在立法院議事廳上，竟對著行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜表示，他在總統大選「賭到要死」、「多少有在玩球版」等語，並提及莊瑞雄在賴清德、蔡英文2020年總統大選時，擔任競選總部副總幹事及發言人職位，能接觸到內部民調資料還涉賭，也有詐欺之嫌，因此按鈴告發莊瑞雄。雖然莊瑞雄多次澄清否認涉及非法賭博，指控質詢片段遭遭斷章取義，更發出聲明稿澄清，當天的質詢內容，是針對如何讓合法運動彩券設計更好，以壓制地下博弈的市場及相關治安問題。是為了讓質詢生動且淺顯易懂，卻成為有心人士斷章取義的目標，實屬遺憾並且予以嚴厲的譴責。