手拿最新iPhone就能拍出好照片嗎？那可不一定！職業攝影師紀映光平常在工作期間使用 SONY 單眼相機搭配 24-70mm 鏡頭，但日常外出、騎重機和旅遊時，則是將 iPhone 作為主要拍攝的工具，攜帶方便，在鏡頭方面，有超廣角、望遠鏡頭可靈活運用。他還大方分享iPhone 16最新「攝影風格」設定心法，想要色彩豐富、底片風或是復古色調都可，iPhone用戶，學起來！
攝影師紀映光平常是婚紗和商業空間攝影師，除了攝影之外，還是一位哈雷重機愛好者，由他創立的哈雷社團，起初只是想在騎車之餘也能輕鬆攝影，便用iPhone 11 隨手記錄哈雷機車的照片，沒想到分享至社群後大受歡迎，開啟了紀映光使用 iPhone 攝影的旅程。
紀映光認為只要掌握適當的光線，運⽤構圖的技巧，最後加上調⾊點綴，就算是⼿機，⼀樣能拍出好畫⾯，並認為拍攝不要受到侷限，不用昂貴攝影設備，手邊的 iPhone 就是很棒的攝影工具。iPhone 16 系列推出最新一代的「攝影風格」，提供了更好的創作靈活性，讓使用者可以即時選擇適合色調。由他提供以下攝影小技巧。
🟡基本相機設定
如果想透過 iPhone 16 機型的相機使用最新「攝影風格」，拍攝前要先將相機拍攝選項改為「⾼效率」。
📍開啟「高效率」拍攝路徑：設定 > 相機 > 格式，點選「高效率」即可。
🟡「攝影風格」心法
📍垂直軸 - 亮度控制
往上調整：提高整體亮度，呈現通透、明亮的畫面
往下調整：降低亮度，增添寧靜、深邃的氛圍
📍水平軸 - 飽和度調節
往右移動：提高色彩飽和度，創造濃郁、豐富的視覺效果
往左移動：降低飽和度，營造空靈、柔和的畫面氛圍
🟡應用場景
📍1：增加色彩豐富度
如果是橘色牆面，攝影風格選擇「金色」，將控制板往右上角調整，可以讓畫面高飽和、高亮度，增加色彩豐富度。
📍2：模擬傳統底片質感
攝影風格選擇「寧靜」，將控制板往右下角調整，曝光值降低，可以調整成類似 Fuji 風格的溫暖色溫。
📍3：打造復古氛圍
攝影風格選擇「玫瑰金」，將控制板往右上角調整，呈現柔和光影效果，打造復古氛圍 。
🟡調整相機對焦和曝光值技巧
紀映光提醒，拍攝的當下可以點一下螢幕來顯示自動對焦區域和曝光設定，在對焦區域旁邊向下拖移 來調整曝光值，可增加暗部立體感，提升照片戲劇性表現。在 iPhone 16 機型上可以輕按側邊「相機控制項目」兩下來打開相機設定的覆疊項目。可以快速移動到「曝光」功能上滑動手指來調整曝光。此外，在 iOS 18.1 「照片」app 中，新增的「清除」工具，可以使用 Apple Intelligence 移除照片中的干擾物體。但「清除」只適用於安裝 iOS 18.1 的iPhone 16 機型和iPhone 15 Pro 及 iPhone 15 Pro Max。
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紀映光認為只要掌握適當的光線，運⽤構圖的技巧，最後加上調⾊點綴，就算是⼿機，⼀樣能拍出好畫⾯，並認為拍攝不要受到侷限，不用昂貴攝影設備，手邊的 iPhone 就是很棒的攝影工具。iPhone 16 系列推出最新一代的「攝影風格」，提供了更好的創作靈活性，讓使用者可以即時選擇適合色調。由他提供以下攝影小技巧。
🟡基本相機設定
如果想透過 iPhone 16 機型的相機使用最新「攝影風格」，拍攝前要先將相機拍攝選項改為「⾼效率」。
📍開啟「高效率」拍攝路徑：設定 > 相機 > 格式，點選「高效率」即可。
🟡「攝影風格」心法
📍垂直軸 - 亮度控制
往上調整：提高整體亮度，呈現通透、明亮的畫面
往下調整：降低亮度，增添寧靜、深邃的氛圍
📍水平軸 - 飽和度調節
往右移動：提高色彩飽和度，創造濃郁、豐富的視覺效果
往左移動：降低飽和度，營造空靈、柔和的畫面氛圍
🟡應用場景
📍1：增加色彩豐富度
如果是橘色牆面，攝影風格選擇「金色」，將控制板往右上角調整，可以讓畫面高飽和、高亮度，增加色彩豐富度。
📍2：模擬傳統底片質感
攝影風格選擇「寧靜」，將控制板往右下角調整，曝光值降低，可以調整成類似 Fuji 風格的溫暖色溫。
📍3：打造復古氛圍
攝影風格選擇「玫瑰金」，將控制板往右上角調整，呈現柔和光影效果，打造復古氛圍 。
🟡調整相機對焦和曝光值技巧
紀映光提醒，拍攝的當下可以點一下螢幕來顯示自動對焦區域和曝光設定，在對焦區域旁邊向下拖移 來調整曝光值，可增加暗部立體感，提升照片戲劇性表現。在 iPhone 16 機型上可以輕按側邊「相機控制項目」兩下來打開相機設定的覆疊項目。可以快速移動到「曝光」功能上滑動手指來調整曝光。此外，在 iOS 18.1 「照片」app 中，新增的「清除」工具，可以使用 Apple Intelligence 移除照片中的干擾物體。但「清除」只適用於安裝 iOS 18.1 的iPhone 16 機型和iPhone 15 Pro 及 iPhone 15 Pro Max。