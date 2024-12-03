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近日，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）對一艘來自俄羅斯的潛艇出現於南海菲律賓專屬經濟區（EEZ）表示憂慮。據報導，這艘「烏法號」（Ufa）潛艇上星期浮出水面並被軍方發現、持續追蹤。小馬可仕接受記者詢問時表示：「這是非常令人擔憂的。任何對西菲律賓海、我們的專屬經濟區、我們的基線入侵都是非常令人擔憂的。」《每日詢問報》（Philippine Daily Inquirer）報導稱，這艘俄羅斯潛艇屬於基洛II級柴電潛艇「烏法號」上星期四從馬來西亞啟程，向菲律賓方向行駛，並在西民都洛省以西148公里的海域浮出水面。之後它繼續緩慢向北移動，直到週末仍未再次下潛。菲律賓軍方派遣飛機與軍艦進行監視，並未透露潛艇浮出水面的具體原因。根據美國海軍學院新聞（The US Naval Institute News）報導指出，俄羅斯潛艇「烏法號」與救援拖船「阿拉套號」於11月23日停靠馬來西亞亞庇海軍基地進行訪問和演習後，進入南海海域航行。原本計劃返回位於堪察加海軍基地的俄羅斯太平洋艦隊。菲律賓海軍表示，潛艇一直浮出水面，並派遣軍機和軍艦全程監視，船員們表示需等待良好天氣，再準備往俄羅斯海參崴前進。菲律賓海軍發言人特立尼達（Roy Vincent Trinidad）接受法新社採訪時表示：「這起事件並不令人擔憂，但我們很驚訝，因為這是一艘非常獨特的潛艇。」根據俄羅斯塔斯社（ТАСС）的報導，烏法號長74公尺、航程達一萬兩千公里的潛艇，配備有射程同為一萬兩千公里的導彈系統。被譽為最先進的靜音潛艇之一，烏法號能發射「口徑」導彈，該型導彈在烏克蘭被廣泛使用。這艘基洛級潛艇重達4000噸（沉入海底時），可持續巡邏45天，最初由蘇聯於1970年代設計，後來陸續進行升級。