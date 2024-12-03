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▲「日月潭力麗溫德姆溫泉酒店」要價8萬8千元的行政套房，坐擁開闊湖景與山景。（圖／記者蕭涵云）

▲溫德姆酒店集團繼與力麗觀光集團打造「日月潭力麗溫德姆溫泉酒店」，今再宣布與台灣3間旅宿業者合作。（圖／溫德姆酒店集團提供）

▲左起：雀客國際酒店集團執行長莊正均、溫德姆酒店集團亞太區總裁黃俊安，簽署策略聯盟合作備忘錄。（圖／記者蕭涵云攝）

▲雀客集團歡慶跨國合作，搶先推出住宿優惠活動。（圖／雀客集團提供）

全球最大飯店集團美國「溫德姆酒店集團Wyndham Hotels & Resorts」，繼合作「力麗集團」進駐南投開幕「日月潭力麗溫德姆溫泉酒店」。今（3）日再宣佈攜手雀客國際酒店集團、旅居文旅、三好國際酒店集團，分別簽署合作備忘錄，持續擴展台灣版圖，溫德姆酒店集團版圖遍及全球95個國家及地區，旗下超過9,200家飯店、25個多元化的國際知名品牌。看好台灣旅遊業復甦強勁，已重回亞太地區前十大旅遊目的地之列。根據交通部觀光署統計，2024年度截至8月底，已有近497萬人次的旅客入境來台，較去年同期數字增長30%；且截至2024年10月底，來台旅客更已突破600萬人次，且各洲旅客來台人數均有顯著成長。繼花蓮力麗華美達安可酒店、溫德姆新北林口爵怡溫德姆酒店；今年6月才與台灣力麗觀光集團進駐南投，於伊達邵碼頭商圈盛大開幕「日月潭力麗溫德姆溫泉酒店」，每間房內均配備大理石「雙湯池」，打造日月潭首家國際品牌飯店。溫德姆酒店集團擁有近1.1億註冊會員、與客戶忠誠度獎勵回饋「溫德姆獎賞計劃WYNDHAM REWARDS」優勢，今再宣佈攜手雀客國際酒店集團、旅居文旅、三好國際酒店集團，分別簽署合作備忘錄，搭配3位夥伴優勢持續擴展台灣版圖。擁有母集團敦謙國際的強大IT團隊支持，雀客國際酒店集團以智能自助報到機台和送物機器人等科技應用，為旅客打造便捷的旅宿體驗，並透過自主開發的飯店管理和行銷系統提升營運效率。雀客國際酒店集團執行長莊正均表示：「期盼與溫德姆酒店集團合作、整合雙方國際資源，藉助其全球網路和資源，將雀客的創新科技和獨特住宿體驗推向國際舞台。」旅居文旅以「Co-Living, Co-Learning & Co-Working」品牌理念，將飯店空間與藝術家、音樂家等創意產業資源共享，創造獨特的文創共享住宿空間。深耕台灣的旅居文旅董事長兼執行長魏秋富分享：「與溫德姆合作可充分利用雙方優勢，透過深度了解在地與堅強開發計劃，為旅居文旅注入國際化的能量，讓『共享生活』理念走向世界」，看重品牌合作與項目擴展，能提升台灣市場的多樣性與競爭力，同時也讓國際旅客體驗台灣獨特的文創氛圍。」秉持「好食、好宿、好樂遊」精神的三好國際酒店集團，致力於結合在地文化與特色，提供旅客深度且難忘的旅遊體驗。三好國際酒店集團董事長陳國周表示：「透過與溫德姆的合作，能將台灣最美好的在地文化和款待精神，分享給來自世界各地的旅客，打造獨一無二的台灣旅遊體驗。」因應國際減塑趨勢，台灣2025年起有限制一次性旅宿用品的規定，溫德姆酒店集團也分享自有永續ESP規範「溫德姆綠色計劃」，其實與環保署實施方式契合，將幫助旗下飯店品牌取得「溫德姆綠色計劃」認證，總共有5級（最高為5級）制度，包括節能、環保、節水等項目。今日溫德姆酒店集團攜手雀客國際酒店集團、旅居文旅、三好國際酒店集團，分別簽署合作備忘錄、將會啟動裝修計畫，持續擴展台灣版圖。雀客集團歡慶跨國合作，搶先攜手旗下全旅宿品牌祭出多重住宿優惠，即日起至12月30日，Reelax會員下單可享最高22%點數回饋，還有機會抽中價值達18,000元「雀客藏居台北陽明山雋永藏居套房」平日住宿招待券、或「雀客藏居台北陽明山溫泉飯店」平日雙泉貴賓券(2張)、或礁溪麒麟平日SPA溫泉水療券(2張)！幸運兒將於2025年1月10日公布於Reelax活動頁；攜手TPBL台啤永豐雲豹跨界合作「旅行玩咖」主題，凡於12月7日至12月8日期間，入住雀客集團旗下任一旅宿品牌，並於球場售票口出示「入住證明」，即可獲得雲豹主場週末兩場賽事門票，免費進場觀賽應援。