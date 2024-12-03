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▲李晧禎7月接受《Nownews今日新聞》專訪，曾提及缺席明星賽的心情。（圖／記者吳翊緁攝影）

▲▼李晧禎當時喊話希望明年還在富邦努力，如今卻無預警解約回韓國。（圖／李晧禎IG）

擁有「釜山女神」、「最強外援」美譽的富邦啦啦隊女神李晧禎，去年才正式來台，昨（2）日李晧禎的經紀公司2s娛樂卻無預警宣布雙方提前終止合約，證實李晧禎未來不會再回台應援，成為韓籍啦啦隊員出走的第一人，有球迷指出，李晧禎的離開早有端倪，當時明星賽的應援陣容獨缺她，對此，李晧禎7月在接受《Nownews今日新聞》專訪時也曾透露，自己無法參加明星賽的心情有些遺憾，仍樂觀喊：「希望明年也可以待在富邦一起努力。」明星賽是中華職棒一年一度的盛事，當時所有外援都上場應援，包括中信兄弟Passion Sisters也有邊荷律、李丹妃，Fubon Angels成員李雅英、李晧禎、南珉貞，台鋼雄鷹Wing Star安芝儇、朴旻曙，統一獅啦啦隊Uni-Girls趙娟週等人，而李晧禎身為首位進到富邦啦啦隊的韓籍啦啦隊員，在隊內又擁有超高人氣，應援陣容中卻不見她的名字。李晧禎在明星賽開打前夕曾吐苦水，看到身邊的隊友們都去參加明星賽了，她也很想參加，因此自掏腰包買票進場，「跟公司老闆講過很多次希望可以去看大家。」對於自己單獨被漏掉，她也感嘆：「其實比起受傷、生氣，更多是疑問，我也算是富邦第一個外援，那我呢？」儘管會有不解，但她仍調適心態，「雖然不知道之後會發生什麼事情，但希望明年也可以待在富邦一起努力。」當時富邦球團也回應：「因為此次明星賽各隊名額有限，聯盟補助女孩表演出場與車馬費，但韓援機票、翻譯為球團負擔，因此富邦已邀請2名韓籍啦啦隊與台灣啦啦隊成員加入參與應援，許多沒參與到的女孩也有分配到不同工作。」對於李晧禎得自掏腰包觀賽，富邦也強調是溝通問題，那之後李晧禎也跨足演藝圈，參加不少節目錄製，沒想到如今在台灣的工作卻在今年結束前喊卡。