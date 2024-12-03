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馬英九基金會邀請北京大學、清華大學等7所陸校師學來台訪問，今天下午參訪淡水古蹟博物館。面對早上在台大遭學生嗆聲「這裡不是中國台北」後，外界都關心陸生反應。有媒體問及陸生，感受到台灣的民主、自由的氛圍嗎？陸生巧妙性迴避，以參訪日月潭心得帶過。另外，由於該位陸生就讀音樂表演專業，被問及是否聽過台派色彩鮮明的地下樂團「滅火器樂團」時？陸生則以已故歌手張雨生再度迴避掉敏感提問。陸生團學生復旦大學大四生宋思瑤日前受訪時，祝賀「中國台北隊」奪冠，引發輿論譁然。今早到台大參訪時，更遭自發性學生手舉「支持民主人權，我要平等交流」、「親，民主是個好東西」手牌抗議，胸口更貼上用紅字打叉的「中國台北」字卡，讓經過的陸生超尷尬。下午陸生團一行人到淡水古蹟博物館參訪，外界都好奇陸生反應。來自中山大學音樂表演專業的學生曹明宇受訪時，被問及有沒有感受到台灣的民主、自由的氛圍？曹明宇先是停頓一會，之後改分享自己去日月潭的心得。巧妙迴避掉話題。更有媒體問及，因為曹明宇就讀音樂相關專業，對於台灣地下樂團滅火器樂團等是否有涉略？曹明宇則說，自己基本了解的都就是大家大眾的音樂，例如流行音樂，或者是一些樂隊之類的，「我之前特別喜歡張雨生的一首歌叫做我期待，那首歌曲式分析結構和它的樂曲旋律都是我非常喜歡的，我大概喜歡的是這類曲子！」