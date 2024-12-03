台灣年度桌遊盛典——「美麗島桌遊節」，將於11月30日（六）至12月1日（日）11:00-19:00，於高雄捷運美麗島站光之穹頂盛大舉行。本次活動由高雄市捷運局主辦，並由山頂洞人實驗室、遠星文創及嘴嘴出版社聯手策劃，邀請大家一同見證桌遊的創意與活力！
活動規模比去年更加擴大，展出超過百款遊戲，涵蓋家庭親子、休閒派對、策略合作等多元題材，其中超過一半來自台灣原創設計，展現本土創作者的創意與熱情。活動現場設有桌遊市集、設計師專區以及遊戲體驗區，讓參加者能親身感受桌遊的創新魅力與設計精髓。不論是初次接觸桌遊的新手，還是資深玩家，都能在活動中找到適合自己的遊戲類型。現場同樂還有機會將價值超過5000元的桌遊大禮包帶回家！
桌遊不只是好玩，還有許多寓教於樂的正面影響，訓練數學計算、語言能力，或是激發邏輯思考與問題解決能力，都能在遊戲中自然達成。此外，桌遊強調玩家間的互動與合作，能有效促進親子關係與團隊默契，讓參與者在遊戲中學習溝通與分工。桌遊也逐漸被應用於企業訓練、教育輔助及心理治療等多種場景，證明其不僅是娛樂用品，更是具有文化與教育價值的載體。嘴嘴出版社創辦人陳怡儒表示：「桌遊結合了策略性、趣味性與藝術性，玩家在遊戲中不僅能感受樂趣，還能從中得到啟發，建立深厚的團隊情誼。」她呼籲桌遊需要被正名化，桌遊產業應被視為文化創意產業的一環，需要政府政策與資源的支持，助力本土創作者與品牌走向世界。
無論是桌遊愛好者還是初次接觸的玩家，都能在美麗島桌遊節中充分體驗遊戲樂趣。本屆桌遊節以其多元化內容與創新設計，勢必成為今年底最令人期待的文化活動之一。
更多活動資訊歡迎查詢美麗島桌遊節官方粉絲團
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桌遊不只是好玩，還有許多寓教於樂的正面影響，訓練數學計算、語言能力，或是激發邏輯思考與問題解決能力，都能在遊戲中自然達成。此外，桌遊強調玩家間的互動與合作，能有效促進親子關係與團隊默契，讓參與者在遊戲中學習溝通與分工。桌遊也逐漸被應用於企業訓練、教育輔助及心理治療等多種場景，證明其不僅是娛樂用品，更是具有文化與教育價值的載體。嘴嘴出版社創辦人陳怡儒表示：「桌遊結合了策略性、趣味性與藝術性，玩家在遊戲中不僅能感受樂趣，還能從中得到啟發，建立深厚的團隊情誼。」她呼籲桌遊需要被正名化，桌遊產業應被視為文化創意產業的一環，需要政府政策與資源的支持，助力本土創作者與品牌走向世界。
無論是桌遊愛好者還是初次接觸的玩家，都能在美麗島桌遊節中充分體驗遊戲樂趣。本屆桌遊節以其多元化內容與創新設計，勢必成為今年底最令人期待的文化活動之一。
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