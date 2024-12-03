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▲▼秀智（上下圖左）請宋慧喬吃生日大餐，兩大女神難得同框。（圖／宋慧喬IG）

▲▼秀智（上圖）請宋慧喬吃生日大餐。（圖／宋慧喬IG）

南韓巨星宋慧喬（喬妹）離婚5年寄情工作，影集《黑暗榮耀》叫好又叫座，還讓她拿下百想藝術大獎視后，此外，喬妹睽違9年重返大銀幕，主演的恐怖片《黑修女們》明年1月在南韓上映，台灣檔期尚未確定。宋慧喬兼顧事業和生活，昨（2）日在IG上傳「國民初戀」裴秀智幫她慶生的照片，展現兩人的好交情。宋慧喬上個月22日迎來43歲生日，小13歲好友秀智特地挪空替「姐姐」慶祝，喬妹以中長髮、大地色系冬裝出席，秀智一頭波浪長髮散落肩上，穿粗針織白毛衣與會，閨密倆大啖西餐，小酌怡情，不忘拍下數張美照紀念難得的聚會，兩位擁有極致盛顏、出眾氣質的女神同框，畫面美得令人屏息。「我漂亮的妹妹請吃生日大餐那一天...」宋慧喬除了親暱稱呼秀智、稱讚對方美麗，還以豎起大拇指、羞怯微笑的表情符號，透露一系列照片拍得很好，自己很滿意，親友留言：「恭喜！（兩人）都沒變」、「兩位都超正」、「我也可以請妳吃飯，但我不會拍照！」秀智也釋出多張和宋慧喬的聚餐照，寫下：「與慧喬姐姐的吃飯約會。」其實，年紀相差一輪的雙姝早有私交，近來在工作上也有合作，喬妹將客串秀智、金宇彬主演的新劇《都會實現嗎》（暫譯），該劇由宋慧喬好友、《太陽的後裔》、《黑暗榮耀》王牌編劇金銀叔執筆，外傳喬妹就是衝著和前輩、後輩的情誼，替該劇助威。