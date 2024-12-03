波士頓紅襪正積極尋求在自由球員市場上簽下明星外野手Juan Soto。美媒《The Sporting News》分析指出，紅襪若想成功招募這位大咖球星，必須展現出球隊的「絕對誠意」，尤其在補強戰力方面要給出具體承諾，讓Soto清楚明白將加入一支具備奪冠競爭力的球隊。

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展現爭冠企圖心　紅襪出招說服Soto加盟

《The Sporting News》報導指出，隨著冬季會議即將於12月初登場，紅襪的首要任務是找出吸引Soto加入的方法，「說服Soto的一種途徑是與一到兩名超級明星球員簽約，展現紅襪的爭冠企圖心。」

該媒體引用《NJ.com》記者Randy Miller的分析，指出紅襪已向Soto表達球隊的補強計畫，目標是在自由球員市場引進一名右打者與一名王牌投手。

報導中提到，Teoscar Hernandez被視為頭號補強目標，「早在上個球季，紅襪就對這名強打外野手表達出興趣，他的加入將能夠為紅襪打線提供平衡。」

紅襪輪值欠缺左投　雷達掃向Max Fried

在投手補強方面，紅襪則積極追求自由球員Max Fried，「這名來自勇士的左投手被視為輪值中的潛在王牌，而紅襪目前的先發輪值缺乏左投。值得一提的是，Fried的高中隊友Lucas Giolito也在努力促成這筆簽約。」

據《The Sporting News》的分析，紅襪若能快速落實這些補強計畫，不僅展現球隊的誠意，更能吸引Soto加入，而且紅襪擁有優秀的農場體系，再加上補強後的即戰力，這些條件將滿足Soto的需求，促使他選擇加盟波士頓。

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