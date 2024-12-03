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馬英九基金會邀請陸生團來台交流，今（3）日上午前往台大時，遇上台大濁水溪社學生抗議，高喊口號「這裡不是中國台北」、「台大學生愛自由，中國同學要交流」，陸生們則快步離開。對此民進黨立委吳沛憶大讚濁社送給陸生一份「民主特產」，強調台灣年輕人抗議不用舉白紙，因為台灣是「民主尚勇」的國家，濁社宗旨是「意識本土、關照社會」，今天同學們太帥了，也榮幸自己曾身為濁社一員，而馬英九要邀請陸生來台交流可以，「熱烈歡迎你們來見證台灣學生愛自由！」「台大濁水溪社勇啦！」吳沛憶說，和中國不一樣，台灣年輕人要抗議不用舉白紙，因為台灣是「民主尚勇」的國家，今天台大濁水溪社的學弟妹們，送給陸生一份「民主特產」，陸生用「中國台北」稱呼台灣，不管無知或者挑釁，都不會被台灣人認同，只是可笑。但更可悲的是馬英九基金會執行長蕭旭岑，竟跟中國一起矮化台灣說，「中華民國台灣，就是中國台灣」，這是喪權辱國。吳沛憶說，當全台灣人因台灣的名字被世界看見而感動時，當各國國會紛紛通過「聯合國 2758 號決議不涉台」挺台灣時，馬英九還在堅稱「中國台灣」，台灣不幸曾有國際知名笨蛋前總統「Ma the bumbler」，到現在還在當台灣隊的拖油瓶，她批評馬英九，這麼想當中國台灣人，請滾去中國。無法與時俱進的政治人物，就該當成垃圾掃進歷史的塵埃。吳沛憶更回憶，在2008年是台大濁水溪社的一員，更永遠不會原諒馬英九，當時馬為了討好中國特使陳雲林，下令在台灣的土地上搶走、折斷學生手中的中華民國國旗、雪山獅子旗。台大濁水溪社宗旨是「意識本土、關照社會」，大讚同學們今天太帥了，也榮幸自己曾身為濁社一員，而馬英九要邀請陸生來台交流可以，「熱烈歡迎你們來見證台灣學生愛自由！」