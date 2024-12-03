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棒球12強賽事落幕，中華隊在決戰以4比0擊敗日本，勇奪冠軍，創史上最佳成績，上月25日晚搭專機返台獲高規格接待，但機場動線混亂，采盟免稅店員工還穿黃衣，不但拉起布條宣傳，還把球員擠到後面，甚至還亂入與副總統蕭美琴合照，引發維安危機，球迷因而痛批是「黃巾之亂」。國安局今（3）日將檢討報告送立法院，列出3缺失檢討，包含儀節動線規劃欠佳、合影引導管制不足、現場機動應變不佳。針對機場維安，國安局列出3缺失檢討，包含儀節動線規劃欠佳、合影引導管制不足、現場機動應變不佳。在儀節動線規劃欠佳部分，國安局特勤中心與各單位於先期協調時，未妥善考量停留點現場侷促，動線周圍與會人員眾多等變項因素，且未能臨場迅速有效處置及調整，致生活動現場失當及民眾負面觀感，以致影響代表團。在合影引導管制不足部分，國安局指出，本次活動合影儀節雖有專人引導，然因人潮眾多，現場人員引導不夠明確，且維安勤員未有效針對合影位置、進場合影人員，先期妥適安排進出動線，致機場管制區內免稅商店3名人員擠身至合影點前方，雖未構成立即安全危害，然造成活動秩序混亂。針對現場機動應變不佳方面，國安局表示，當活動現場狀況失序時，未能有效調整勤員部署位置，處置技巧不夠靈活細膩。針對策進作為，國安局表示，加強溝通協調，有效掌控風險：為免類況發生，特勤中心將加強溝通協調機制，與勤務相關單位密切聯繫，並就現場儀節動線及維安作為，提出必要建言，以有效排除潛在風險。在審慎規劃動線，嚴密計畫作為方面，國安局指出，未來類案活動將避免安排於人流穿梭頻繁地點，並妥慎規劃動線與停留點，必要時輔以紅絨繩或合宜之設（裝）備，區隔停留點及活動區域，避免動線出現交織或重疊狀況。在提升執勤技巧，應對突發狀況方面，本局特勤中心將以此案例列入宣教重點事項，加強警衛作為規劃與執勤技巧，並落實各項具體管制措施及強化現場指管應變能力，以提升同仁執勤效能，確保安維任務平順萬全。