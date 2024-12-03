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▲波蘭商貿團今天除拜會市府外，也前往亞洲航空及奇美食品進行實地考察。(圖／南市府提供)

台灣波蘭商業協會理事長趙忠傑於今(3)日率領波蘭航太、半導體等領域的業者一行11人拜訪台南市政府，市長黃偉哲表示，波蘭近幾年的崛起有目共睹，而台南則是實力堅強的科技新城，吸引了台積電等科技巨擘落腳，他認為高科技產業將成為台南與波蘭之間很好的合作契機。雙方就台南與波蘭的產業現況進行深入交流。黃偉哲認為，台南作為台灣的歷史首府，而波蘭也擁有許多歷史悠久的古城，他相信兩地在文化方面可以有廣大的交流空間，另外黃市長特別提到，台南在地企業奇美食品目前正積極擴大在波蘭的投資，顯示食品產業同樣是兩方未來可以加強合作的重要領域。趙忠傑也表示，波蘭人對工作有著高度執著，對人則是充滿真誠，而這樣的特質跟台南非常契合，他相信波蘭與台南之間有廣大的合作潛力。因此，他期待能與黃偉哲所領導的市府團隊合作，深化台南與波蘭在科技、文化、貿易及教育等領域合作。會後由副市長趙卿惠率領經濟發展局與波蘭業者進行雙邊投資環境的交流，雙方就航太產業、高科技產業、人工智慧及交通等議題展開精彩且深入的討論。訪團今天除拜會市府外，也前往亞洲航空及奇美食品進行實地考察。台南在波蘭有一姊妹市艾爾布蘭格市(Elbląg City)，兩市於2004年締盟。波蘭位居中歐，因為全球援助烏克蘭的補給都要從波蘭東邊城市進入，帶動了波蘭政治地位躍進。台灣與波蘭現階段合作重心之一為高科技產業，波蘭已連兩年來台參加台灣國際半導體展，訪賓此行是為參加台灣太空國際年會。