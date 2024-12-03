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英國廣播公司（BBC）近日公布了2024年「巾幗百名」（100 Women）名單，表彰全球最具啟發性及影響力的100名女性。民進黨立委黃捷成功入選，成為台灣唯一上榜的政治人物，《BBC》介紹指黃捷以倡導性別平等而聞名，並稱她在今年1月贏得立法院席位，同時也創造了歷史成為台灣第一位公開的LGBTQ+（多元性別）立委。《BBC》報導指出，黃捷致力於推動社會改革，也提到包括倡議單身女性與女同性戀伴侶可接受生育治療，以及利用法律來改善月經貧窮問題。黃捷也曾坦承，公開出櫃後面臨各方抨擊，身為深偽（deepfake）色情受害者，她以親身經歷呼籲加強打擊數位性暴力的法規。黃捷也在臉書分享這個消息時透露，BBC來信時特別詢問她「女性如何在混亂局勢中找到生存下去的韌性」，對此她也回應稱「真正的韌性在於擁抱多元。當我們納入越多不同聲音，我們就越強大，特別是那些曾被視為弱者的對象，包括女性與LGBTQ+。」黃捷發文感謝BBC的肯定，表示這次入選明確向世界傳達了台灣重視人權價值及追求民主的決心。她強調，雖然台灣正經歷政治衝突與民主危機，但台灣人堅毅的韌性帶著國家走到這一步，未來也將繼續為民主與人權價值努力，在國際上為台灣、為性別權益發聲。「我始終相信，人權不僅僅是本來就應該做的事，更是台灣接軌國際的語言、突破外交限制的手段，也是我們和中國最大的差別」，黃捷說道。除了黃捷，BBC的百大女性名單中還包括日本藝人渡邊直美、滯留在國際太空站（ISS）的美國太空人威廉絲（Sunita Williams）、法國性暴力倖存者畢立可（Gisèle Pelicot）、演員莎朗史東（Sharon Stone）、英國歌手蕾伊（Raye）和奈及利亞氣候活動家奧拉多蘇（Adenike Oladosu）等人。