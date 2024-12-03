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▲奇維托艾吉佛（左）只比芮妮齊薇格小8歲，在《BJ單身日記：戀上小鮮肉》搭配起來還不太有年紀差距。（圖／摘自IMDb）

▲李奧伍道爾（右）的年紀只有芮妮齊薇格的一半，在《BJ單身日記：戀上小鮮肉》是標準的「姐弟配」。（圖／摘自IMDb）

曾經風靡全球無數女性的《BJ單身日記》系列，全新第4集《BJ單身日記：戀上小鮮肉》即將在明年2月14日、西洋情人節在台上映。雖然前面3集以芮妮齊薇格扮演的BJ終結單身、結婚生子作為happy ending，可是全球男性平均壽命就是比女性短，電影裡BJ和達西先生也有一些些的年紀差距，因此達西先生先走一步、BJ成了寡婦又再度單身，陷入了該選帥氣白人小鮮肉，還是斯文黑人男教師的掙扎。距離上一集《BJ有喜》超過8年才要推出的《BJ單身日記：戀上小鮮肉》，看似「狠心」賜死柯林佛斯扮演的達西先生，其實已經比原著小說要延後了一集，小說版的第3集裡面就提到達西先生猝逝、成了寡婦的BJ被年輕小男生吸引，大談「姐弟戀」。當年上市後就引發巨大的反彈，爭議不小，因而電影版還是繼續聚焦BJ與達西先生的愛情，最後以他們兩個生了孩子、升格當爸媽收場。只可惜在戲劇節目裡面，向來有「角色的感情圓滿就等於沒戲」這麼一說，因為每天甜甜蜜蜜很容易讓人看膩，也變不出啥新花樣，所以BJ系列拍到第4集，還是不得不讓她再度恢復單身，才能有新的感情發展，達西先生也就只能先「領便當」。原本演員陣容只有過去扮演達西情敵丹尼爾的休葛蘭宣告會隨著芮妮齊薇格回歸、沒有柯林佛斯，後來柯林似乎還是有回來，卻應該只是客串，觀眾恐怕沒辦法看到太多他的身影。真正的兩位男主角，一個是奇維托艾吉佛扮演的黑人男老師，另一是李奧伍道爾扮演的白人小鮮肉。以年紀上來說，雖然兩個都比芮妮齊薇格年輕，可是奇維托僅比芮妮小8歲，李奧的年紀卻差不多剛好芮妮的一半，看起來芮妮與奇維托較為「速配」，可是搭配起來的趣味感，就是不如芮妮與李奧了。然而觀眾看慣了芮妮和柯林的配對，能不能一下子接受她和自己年紀差那麼多的小鮮肉？也還得等片子上映後才見分曉。再者休葛蘭扮演的花花公子，從年輕時就攪亂BJ和達西的感情，現在沒了達西，是不是又會回來興風作浪，亦是第4集的一大焦點，觀眾應該有不少好戲看。