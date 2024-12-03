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勞動部勞動力發展署北分署，本月初遭爆1名員工，疑似因遭到分署長謝宜容職場霸凌，在辦公室輕生引發熱議，海科館前館長陳素芬也在10月遭爆霸凌館內工作人員，今（3）日教育部表示，確定職場霸凌成立，已調任非主管職務，考績會也審議記一大過。教育部常務次長林騰蛟今下午召開記者會說明，針對海科館前館長陳素芬涉職場霸凌一案，經調查，陳素芬權威性、貶抑性的管理風格，以及情緒控管能力不足，造成館內員工身心長期承受高度壓力且士氣低落，並呈現敵意且不友善的工作環境，已符合職場霸凌有關要件，於11月28日降調非主管職務。林騰蛟表示，經專案小組委員審酌陳職場霸凌行為確屬行為不檢並損害公務人員聲譽，且其擔任機關首長本應負維護同仁身心健康之責，卻因不當管理影響同仁身心及機關運作，該小組建議核予記一大過之懲處，教育部今日召開考績委員會，審議核予記一大過。林騰蛟也提到，陳於該館進用二親等姻親廖女士過程中未自行迴避，涉嫌違反公職人員利益衝突迴避法第6條、第12條規定，已將相關事證依法函請監察院調查審議，至於廖女士違反該館臨時人員管理要點第7點、勞動基準法第12條第1項第1款或第4款規定之事由，該館依規定自113年12月2日起終止勞動契約。林騰蛟指出，陳素芬次子曾任職海科館110年「潮境智能海洋館沉浸式體驗環境展示系統設計競賽及製作」得標廠商智崴公司、長子到簽訂MOU之學術機構New School任教，兩件案件無違反公職人員利益衝突迴避法等情事，另招標案件經查證也尚未發現異常情事。林騰蛟坦言，對陳素芬職場霸凌行為深表遺憾，並向海科館同仁及社會大眾表達最深歉意，已要求海科館代理館長必須持續關懷同仁身心狀態，並提供員工協助方案資源給予支持，協助同仁恢復身心健康；同時，針對行政管理引發外界關切，教育部已指示代理館長依法行政及加強館務督導，確保全體員工在穩定、有序的環境下安心工作。林騰蛟透露，近期本部及所屬機關、社教機構掌握職場霸凌案件共計13案，經組成專案小組進行調查，其中4案已完成調查，另9案刻正積極調查中。對於尚在調查中案件，將積極盡速釐清事實，完成調查，保護同仁身心健康。教育部重申，反對任何職場霸凌行為，將深切記取此事件教訓，教育部已積極檢討健全職場霸凌申訴調查機制及防治宣導措施，以建立更為完善的職場保護機制，營造免受霸凌侵犯之職場環境，使員工安心投入工作，同時也將針對主管人員辦理防治職場霸凌教育訓練，並要求所屬各首長及主管人員，秉持良性溝通，維持職場和諧，營造友善工作環境。