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今（3）日下午在凱道登場的「只有愛如故－追思白玫瑰」反廢死遊行活動，為抗議憲法法庭9月20日宣判的憲判8號，死刑有條件合憲但限縮適用範圍，號召群眾以及被害家屬。10年前，曾獲師鐸獎的陳姓女教師，遭劉志明殘忍殺害，劉五度被判死刑，但憲法法庭死刑釋憲案出爐後，劉逆轉逃死定讞，死者丈夫張介能，和台南殺警案家屬，涂明誠的二姊，以及新北校園割喉案楊姓學生父親，全都走上凱道後，再到司法院、最高檢察署遞交陳情書，希望法院能給被害家屬應有的公平正義。去年楊姓國中生在校遭割頸身亡，痛失愛子的楊爸爸，回想起兒子在校的優秀表現，5個學期共獲得47次嘉獎，一度哽咽落淚。當時行凶的郭姓少年與教唆的林姓少女，被依殺人罪分別被判處9年及8年徒刑，案件仍在高等法院上訴中，楊爸爸說，深深感覺到法院的不公，尤其重要證人的問題。他指出法院讓重要證人和加害人，在法院走廊相遇，更直接在法院上對質而無隔離措施，他曾向法官提出質疑，法官卻說少年只是警方單方面列為重要證人，不符合重要證人條件。楊爸爸質疑法官有同理心嗎？最後他很感謝15歲的證人不畏懼，挺身作證的勇氣。楊爸爸也說最無法接受的是，判決書上都是對加害者憐憫之心，處處採取減刑的判決，對於楊同學無故冤死，沒有絲毫公平正義，他提出，「難道死後無法言語，就可以輕忽或更漠視受害家屬的傷痛與難受嗎？以前讓他深信的公平正義的地方在哪裡？他不苛求有鐵面無私的法官，但希望能給予加害人應有的重刑，而非草菅人命的輕判。」兒子的慘死，公平正義何在？楊爸爸還說，用現在最熱門的話題「霸凌」，重要證人是否也是被霸凌的一方？難道法律知識淺薄的人，就要逆來順受嗎？發生在2022年8月，台南市2名派出所員警曹瑞傑、凃明誠，不幸遭明德外役監逃犯林信吾殺害，涂明誠的姐姐也說，「明誠跟瑞傑，代表的是國家公權力，我想問的是，司法可以給他們怎樣的回應？我懇求的是，請不要讓他們兩個的責任心跟榮譽感，變成笑話。」最後她也說「我堅決反對廢除死刑」而曾獲師鐸獎的陳姓女教師，10年前遭男子劉志明拿鐵鎚擊殺、劫財性侵，在歷審五度後依強盜殺人罪判處死刑，但更四審以不符「情節最重大之罪」、精神鑑定報告顯示再犯率可能降低，改判無期徒刑。最高法院在憲法法庭判決後，隨即在10月4日駁回檢方上訴定讞。女教師的丈夫張介能，今日也站出來陳情，他說，「歷經10年審判，對於種種過程，他提出質疑，不為自己個案，而是為各審判的法庭，是不是只要是被害人，都會遭受這樣不平等待遇？」司法院刑事廳廳長李釱任代表接下家屬陳情信並表示，非常了解被害人心裡的痛，以及對家屬承受失去生命的事實，感到悲傷跟哀悼，而被害人家屬，在訴訟程序中不應該是局外人，承諾司法院會要求各級法院，保障被害方的訴訟參與，司法院也不會給法官任何壓力。接著一行人抵達最高檢察署，由書記官長吳怡明代表接下信函。張介能有感而發地說，妻子被殺害時，當時就邢泰釗請犯罪被害人保護協會高雄分會，派1位律師對抗法律扶助基金會派給被告的3名律師，可惜最後失敗了，但他很感激邢泰釗。涂明誠的姊姊也說，張教授走過的路「我們也在走」，被害人家屬只是希望得到一個中立、正義的審判。陪同的立法委員王鴻薇表示，在憲判8號出爐後，總長可能要替37名死囚提非常上訴，但被害家屬更需要保護，而不是只保護加害者，希望總長邢泰釗能本於初心。