我是廣告 請繼續往下閱讀

▲國民黨立委陪同被害者家屬到司法院陳情。（圖／記者陳明安攝，2024.12.03）

▲國民黨立委洪孟楷現身白玫瑰運動。（圖／記者陳明安攝，2024.12.03）。

▲國民黨立委賴士葆現身白玫瑰運動。（圖／記者陳明安攝，2024.12.03）。

▲國民黨立委王鴻薇陪同被害者家屬到司法院陳情時落淚。（圖／記者陳明安攝，2024.12.03）。

▲民眾手持白花致意。（圖／記者陳明安攝，2024.12.03）。

▲民眾到白玫瑰運動現場致意。（圖／記者陳明安攝，2024.12.03）。

今天是師鐸獎女教師命案發生10週年，受害者家屬發起「1203白玫瑰運動」，上街頭表達「拒絕廢死大法官」等訴求。國民黨立委大陣仗現身力挺，國民黨團首席副書記長王鴻薇致詞表態，「只要不適任的大法官，我們全部封殺」。「1203白玫瑰運動」今天在凱道登場，儘管是上班日，現場人仍有上百位民眾聚集，同時手舉追思白花。師鐸獎女教師命案受害者丈夫張介能、新北割喉案的楊爸爸，以及台南殺警案、土城毒駕殺警案的家屬預計都到場發言。國民黨立委傅崐萁、賴士葆、王鴻薇、吳宗憲、洪孟楷、牛煦庭、羅廷瑋、黃健豪、黃建賓、涂權吉、葛如鈞、許宇甄、葉元之、翁曉玲、林倩綺，以及藍營議員張斯綱、林國春等人出席聲援。民進黨立委王世堅也到場。總統府8月30日公布7名大法官被提名人，包括正副院長被提名人張文貞、姚立明；政大法律系教授何賴傑、成大法律系教授陳財運、最高行政法院法官兼審判長王碧芳、中研院法律學研究所研究員廖福特、台大國發所教授劉靜怡；其中除了王碧芳外，剩餘6人皆被視為支持廢死。賴士葆致詞指出，不信公理喚不回，大法官變成民進黨側翼，大法官變成過節老鼠人人喊打，並高喊「七個通通當掉！七位大法官，通通當掉」；王鴻薇致詞時則提及，藍委們會在立法院為大家守住，「只要不適任的大法官，我們全部封殺！全部駁回！」吳宗憲致詞時表示，當前的司法沒有辦法保護人民，卻可以保護殺人犯，在殺人之後不致被判死，這樣合理嗎？受害家屬辦這場活動，我們不站出來，這些冤魂還有誰記得他們？還有誰願意幫他們出來申冤？吳宗憲痛批當前的政府，解決不了問題，就解決提出問題的人，如同他這幾天的言論，被嚴重的斷章取義並扭曲原意的來攻擊，但他保證絕對不會退縮，而會堅持下去。