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▲今年第二屆擴大辦理，加長音樂活動天數至四日，更邀請到三大金曲歌后、超人氣樂團精彩演出，絕對是南台灣最強、最澎湃的聖誕活動！（圖／高市府提供）

繼去年首屆舉辦高雄聖誕生活節，吸引超過16萬人參與，成功帶動中山路周邊商圈夜市消費人流。今年第二屆高雄聖誕生活節除了有上週五正式點燈的「漫步中軸．光之饗宴」聖誕燈飾加長展出至明年1月5日，今年聖誕生活節音樂表演將從12月20日至23日於中央公園、中央公園商圈「雙舞台」演出，邀請艾怡良、鄭宜農、魏如萱3大金曲歌后接力開唱，總計25組樂團藝人登場。高市府經發局長廖泰翔表示，去年首屆高雄聖誕生活節結合光環境營造、舞台音樂表演、商圈串連、聖誕市集等精彩活動，打造專屬高雄的美好冬日饗宴。今年第二屆擴大辦理，加長音樂活動天數至四日，更邀請到三大金曲歌后、超人氣樂團精彩演出，絕對是南台灣最強、最澎湃的聖誕活動！後續還有日本知名地方美食大賽、商圈消費優惠等驚喜彩蛋即將公布，期待與大家在高雄共度聖誕佳節。經發局表示，聖誕生活節首日（20）由今年甫發片、全台巡演門票秒殺的人氣樂團「美秀集團」，以及知名饒舌歌手國蛋熱情揭幕。後續接連三天，將由艾怡良、魏如萱、鄭宜農三位金曲天后浪漫接力連唱，以及擔綱第61屆金馬獎表演的9m88、青年世代超人氣樂團芒果醬 Mango Jump、高雄在地知名創作樂團淺堤、話題台劇《影后》精彩插曲原唱ANGIE安吉等，25組驚喜卡司，將帶給高雄浪漫難忘的聖誕音樂饗宴，四天璀璨陣容不容錯過。經發局補充，聖誕生活節活動從12月20日至23日，四天活動將帶給大家南台灣最強卡司人氣樂團藝人接力演唱，而平安夜（24）當日（12月24日）將由高雄福音聯盟主辦《百年好市 聖誕傳愛》活動，集結全市教會聯盟夥伴，於中央公園以音樂表演、免費市集，向民眾佳節傳愛。更多活動細節將陸續公布，今年聖誕週末的完美行程就在高雄！活動資訊詳情請至「高雄聖誕生活節」官網查詢。