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▲大宇車輛董事長唐基晉、尚杰科技董事長畢嘉棋、立法委員林岱樺、高市府經發局長廖泰翔等人共同見證「熱帶型氣候專用電動環保車」啟動儀式。（圖／記者陳美嘉攝，2024.12.03）

▲國產電動環保車亮相。（圖／記者陳美嘉攝，2024.12.03）

台韓企業攜手合作為高雄注入投資國產電動卡車之技術與能量，由韓國大宇汽車、台灣尚杰科技等企業合作打造的「國產電動環保車」今(3)日亮相。大宇車輛董事長唐基晉、尚杰科技董事長畢嘉棋、立法委員林岱樺、高市府經發局局長廖泰翔等人共同見證「熱帶型氣候專用電動環保車」啟動儀式。大宇車輛董事長唐基晉表示，大宇車輛與韓國大宇汽車合作引進專業技術，並與台灣尚杰科技、昇陽電池、豐台特用半導體等企業合作，結合台灣國產自製電動卡車動力包、三電設備系統等，集結跨國技術打造國產電動環保車。唐基晉指出，大宇車輛積極於高雄進行投資計畫，第一階段台灣區首座車輛組裝廠已在路竹正式啟動，第二階段前鎮熱帶車型動力設計中心也在緊鑼密鼓籌備中。今天發表的台韓合作電動環保車，預估明年開始量產。尚杰科技董事長畢嘉棋表示，隨著全球環保意識的抬頭，電動車產業在2024年迎來前所未有的發展機遇，電動卡車除了有節能的好處，易損零組件在台灣在地設計製造，不但能及時進行提供維修及保養，也可大幅減少各類型電動車耗時等待維修材料的時間成本，南部是台灣重工業中心，尤其高雄焊接人才多，大宇車輛選擇在高雄投資是明智之舉。立法委員林岱樺表示，氣候變遷已成為全球共同面臨的重大挑戰，減碳和實現淨零排放已成為我們每個人應盡的責任。在此背景下，今天見證大宇車輛、台灣尚杰科技攜手打造台灣最高標準的電動卡車，這無疑是台灣電動車產業發展的重要里程碑，也為高雄達成淨零碳排的目標邁出一大步，未來電動壓縮式垃圾車陸續投入環保清運工作，對提升環境品質及節能減碳大有助益。高市府經發局長廖泰翔表示，氣候變遷已成為全球共同面臨的重大挑戰，減碳和實現淨零排放已成為每個人的責任，減碳淨零的政策攸關台灣經濟發展與產業轉型，也是接軌國際的重要關鍵，2030年要成減碳24%的目標，不只透過政府政策，也要結合產業打造本土的供應鏈及生態圈，才能增加台灣的國際競爭力。