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勞動部勞發署北分署職場霸凌輕生案，引發怒火，公部門霸凌事件更引發關注。北市府也傳出霸凌事件，台北市長蔣萬安今（3）日表示，衛生局與社會局霸凌事件最嚴重的2個局處。蔣萬安今日下午前往市議會參加市政總質詢，民進黨議員鍾佩玲詢問北市各局處有跟市長報告霸凌案件，有6個局處舉手，4個局處進行調查。鍾佩玲又問哪2個局處霸凌案件最多，蔣萬安回應是衛生局與教育局，衛生局3年申訴累計75件霸凌案、教育局33件，他獲知之後有請衛生與教育局去深入了解，衛生局包含聯醫系統、教育局則是各級學校發生霸凌事件，一定會深入徹底調查。教育局長湯志民表示會在2個月內完成調查、衛生局長黃建華回覆新案件會在2個月內完成調查。鍾佩玲詢問去年12月的社會局員工輕生事件，是否跟霸凌有關？蔣萬安表示，社會局有去調查。社會局長姚淑文表示，經查該同仁上下班打卡狀況、對同仁父母與同事進行訪談、跟警方了解，應該是跟霸凌無關。議員追問過往市政府員工輕生案件是否會重啟調查？蔣萬安說，「可以，我們會來去進行了解。」