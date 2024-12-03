國人最愛的蛋黃酥紛紛宣佈漲價，包含「陳耀訓‧麵包埠」、「法朋烘焙甜點坊」今年春節訂單已確定調漲，台中「不二糕餅」預計明（2025）年1月開始也將跟進，並於即日起在官網接受預訂。而被彰化人封為「一生必吃」稱號的「新口味蛋黃酥」則凍漲，則是宣布即日起將有全台巡迴快閃活動。
原物料不斷上漲讓成本變高，蛋黃酥也普遍上漲，台中知名品牌「不二糕餅」預計明年元旦起「蛋黃酥每顆貴10元」、一顆要價約63元；而「陳耀訓‧麵包埠」的蛋黃酥已從「每顆98元漲至112.5元」；至於「法朋烘焙甜點坊」，則是今年經典蛋黃酥則是「每顆102.2元漲至108.8元」。
而鹿港老店「新口味蛋黃酥」，被彰化人譽為一生必吃的新口味蛋黃酥，有著薄脆酥皮與甜鹹融洽內餡，營業36年。今年春節檔期維持去年價格，6入售價325元，平均每顆不到55元。
陳耀訓與法朋的蛋黃酥春節檔期目前已售罄，台中「不二糕餅」在官網（按此）即日起接受預訂，蛋黃酥6入380元，另有茶皇酥、檸月酥等產熱銷產品。至於「新口味蛋黃酥」，則宣布將展開北中南巡迴快閃活動。首先是即日起於台北SOGO忠孝館開跑，接連在天母SOGO預購以及新竹SOGO百貨快閃登場，年底12月29日台南場特別與當地知名二手市集「莉莎市集」合作，帶來蛋黃酥專屬文創商品，並將當日所得捐給《弘道老人福利基金會》、流浪動物團體和身心照顧機構。
另外，新口味在官網（按此）也有提供蛋黃酥禮盒訂購，官網蛋黃酥售價甚至比快閃活動略低一些，但是必須額外再付運費宅配到府，每周五中午12:00還另外有15入大包裝禮盒可接受預訂。
「新口味蛋黃酥」歲末迎春全台快閃一覽：
▪️ 台北SOGO忠孝館 12樓
快閃期間：即日起~5日
販售商品：「新口味蛋黃酥」325元/ 6入；每日限量200盒，售完為⽌。
現場活動：推廣彰化美食文化，消費滿 1,000元加贈「新口味鹿港店」台式下午茶50元折價券，期限到2025年3月底。
▪️天母SOGO百貨 B1 (採預購取貨方式)
預購期間：2024年12月9日~2025年1月8日
取貨日期：2025年1月15~19日 (至天母SOGO B1取貨)，每日限量100盒。
預購商品：「新口味蛋黃酥」325元/ 6入，共限量500盒，訂完為止。
▪️台南莉莎市集公益場
快閃期間：2024年12月29日
現場販售：蛋黃酥文創商品、「新口味蛋黃酥」325元/ 6入，限量供應，售完為⽌。
現場活動：當日蛋黃酥文創商品收入將全數捐給《弘道老人福利基金會》、在地流浪動物團體和身心照顧機構。
▪️新竹SOGO百貨 1F
快閃期間： 2025年1月17日~19日，每日11:00現場發放號碼牌，下午14：00 開賣。
販售商品：「新口味蛋黃酥」325元/ 6入；每⼈每次限購4盒，憑號碼牌購買，每日限量150盒，售完為⽌。
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而鹿港老店「新口味蛋黃酥」，被彰化人譽為一生必吃的新口味蛋黃酥，有著薄脆酥皮與甜鹹融洽內餡，營業36年。今年春節檔期維持去年價格，6入售價325元，平均每顆不到55元。
陳耀訓與法朋的蛋黃酥春節檔期目前已售罄，台中「不二糕餅」在官網（按此）即日起接受預訂，蛋黃酥6入380元，另有茶皇酥、檸月酥等產熱銷產品。至於「新口味蛋黃酥」，則宣布將展開北中南巡迴快閃活動。首先是即日起於台北SOGO忠孝館開跑，接連在天母SOGO預購以及新竹SOGO百貨快閃登場，年底12月29日台南場特別與當地知名二手市集「莉莎市集」合作，帶來蛋黃酥專屬文創商品，並將當日所得捐給《弘道老人福利基金會》、流浪動物團體和身心照顧機構。
另外，新口味在官網（按此）也有提供蛋黃酥禮盒訂購，官網蛋黃酥售價甚至比快閃活動略低一些，但是必須額外再付運費宅配到府，每周五中午12:00還另外有15入大包裝禮盒可接受預訂。
「新口味蛋黃酥」歲末迎春全台快閃一覽：
▪️ 台北SOGO忠孝館 12樓
快閃期間：即日起~5日
販售商品：「新口味蛋黃酥」325元/ 6入；每日限量200盒，售完為⽌。
現場活動：推廣彰化美食文化，消費滿 1,000元加贈「新口味鹿港店」台式下午茶50元折價券，期限到2025年3月底。
▪️天母SOGO百貨 B1 (採預購取貨方式)
預購期間：2024年12月9日~2025年1月8日
取貨日期：2025年1月15~19日 (至天母SOGO B1取貨)，每日限量100盒。
預購商品：「新口味蛋黃酥」325元/ 6入，共限量500盒，訂完為止。
▪️台南莉莎市集公益場
快閃期間：2024年12月29日
現場販售：蛋黃酥文創商品、「新口味蛋黃酥」325元/ 6入，限量供應，售完為⽌。
現場活動：當日蛋黃酥文創商品收入將全數捐給《弘道老人福利基金會》、在地流浪動物團體和身心照顧機構。
▪️新竹SOGO百貨 1F
快閃期間： 2025年1月17日~19日，每日11:00現場發放號碼牌，下午14：00 開賣。
販售商品：「新口味蛋黃酥」325元/ 6入；每⼈每次限購4盒，憑號碼牌購買，每日限量150盒，售完為⽌。