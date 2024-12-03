我是廣告 請繼續往下閱讀

經濟部中台灣創新園區今（3）日於內政部「低碳建築標示授證典禮」中，由經濟部技術司長邱求慧代表獲頒我國最高等級的近零碳建築（第1+級）認證，中創園區是今年唯2入選的政府建築，也是全台第一個取得近零碳建築認證的產業園區，為公部門推動建築節能實績上成功邁進了一大步。內政部有別於以往1至7級的綠建築標準，2022年再推出最高等級的近零碳建築（第1+級），做為我國最高等級。邱求慧表示，根據2021年國際能源署（IEA）報告，建築部門占全球碳排放38%，如何提升建築物能源效能是全球關注的重點之一。中創園區落成於2014年，更是全台灣第1座同時取得鑽石級綠建築、鑽石級智慧建築雙候選證書的建築，一開始就規劃導入碳足跡計算來降低建置過程之碳排放量，也進行輻射熱、室內風道模擬分析，並於建築外牆設置外遮陽板，既是裝置藝術更具有節能、隔熱與調光功能。園區亦設置140千瓦的斜角太陽能發電裝置，透過科專研發的環控技術，除了用於建築物外，也衍生到農業用的溫室栽培上，將園區做為節能環控的最佳驗證場域，所以本身就具備「良好先天體質」。經過10年時間，中創園區也增加許多減碳軟硬體更新，讓原本的良好體質可以透過「後天優化」，今年達到近零碳建築（第1+級）的水準。經濟部推動深度節能計畫，計畫分為３個階段推動，從「十大公營帶頭」、「九大部會齊節能」，最後將經驗模式擴散到各產業。這次中創園區的獲獎，正是體現政府帶頭做的理念，中創園區除將繼續推動前瞻科技技術創新外，也將其獲證所擁有的近零碳建築及智慧能源管理經驗，推展到政府相關建築及業界，共同朝2050淨零碳排目標邁進。