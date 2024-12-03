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根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，65檔台股ETF受益人最新一周增加超過6萬人，總人數續高來到1025萬0379人；統計今年以來65檔台股ETF受益人總共增加417.9萬人。進一步觀察前十大台股ETF受益人數同步創新高的有包括群益台灣精選高息ETF（00919）今年來增加59萬9349人最多，其他5檔分別為國泰永續高股息（00878）、富邦台50（006208）、元大高股息（0056）、元大台灣高息低波（00713）、元大台灣50（0050）。近期有多檔台股ETF陸續公告本期配息額，其中，擁有逾92萬股東的月配高息始祖復華科技優息（00929）配息以0.05元創下史上最差表現；中信成長高股息ETF（00934）12月的配息金額比00929還要黯淡，每股0.023元，一舉刷新月配型ETF的新低紀錄，年化配息率僅剩1.51%，哭暈高息ETF存股族。受益人數增加最多的群益台灣精選高息（00919）也即將在12月迎來第7次配息，本次預估配發金額為新台幣0.72元維持新高。00919成立以來配息穩定步步高，連續7季年化配息率都逾10%令人驚豔。針對台股後市表現，群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，12月為傳統歐美節慶銷售帶動股市，整體美國景氣仍具韌性且中國需求已見回升，輝達新平台動能1Q25加速帶動，有利於台股後市發展，觀察目前風險指標大多仍低水位，整體看來股市仍無系統性風險，考量台灣企業獲利持續往上，無礙中長期偏多趨勢。