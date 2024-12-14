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▲全聯2024年常溫鍋底冠軍，由「石二鍋-經典爆香石頭鍋火鍋湯底」拔得頭籌。（示意圖／翻攝自石二鍋臉書）

大陸冷氣團南下發威！平地低溫下探10度，天冷揪親朋好友吃火鍋最溫馨，近幾年各大品牌推出常溫鍋底，讓民眾在家也能復刻如火鍋店般的美味料理，而家樂福、全聯也公布熱賣常溫鍋底排行，其中家樂福2023年熱銷常溫鍋底冠軍由「得意的一天 香草羅宋牛腱燉湯」奪得，對比2022年公佈的熱銷TOP3「天下第一鍋」、「小小鍋新馬辣 川味麻辣」以及「安將系列」，排行榜大洗牌！第一名：得意的一天 香草羅宋牛腱燉湯第二名：康寶酸白菜火鍋湯底第三名：康寶麻辣鴨血火鍋湯底第四名：DAISHO鲜魚亭蟹風味湯底第五名：寧記 酸菜湯第六名：寧記-麻辣紅湯鍋底第七名：牛頭牌干貝汕頭鍋960G第八名：漢來 干貝花膠雞湯第九名：漢來 飄香血旺煲第十名：小杜良品 一級鄉民辣麻辣鴨血第一名：石二鍋-經典爆香石頭鍋火鍋湯底750g第二名：太和殿大骨煲湯火鍋湯底800g第三名：小蒙牛蒙古養生鍋火鍋湯底800g第四名：石二鍋-鮮菇百味蔬食鍋火鍋湯底(全素)750g第五名：小蒙牛蒙古麻辣鍋火鍋湯底800g第六名：十味觀正宗東北風味酸菜白肉鍋600g第七名：無老鍋無老豆腐白湯鍋火鍋湯底800g第八名： 太和殿麻辣紅湯火鍋湯底800g第九名：馬辣麻辣鍋火鍋湯底800g第十名：這一鍋秘藏老火湯火鍋湯底800g