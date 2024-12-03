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▲▼韓韶禧一系列「暗黑厭世風」自拍，大改以往甜美造型，全新裝扮讓不少粉絲驚豔又驚嚇。（圖／翻攝自韓韶禧IG）

▲知名演員韓韶禧近照自拍，截然不同的樣貌與先前形成強烈對比，惹來粉絲兩極評價。（圖／翻攝自韓韶禧IG）

南韓知名演員韓韶禧現年31歲，擁有《無法抗拒的他》、《夫婦的世界》、《百日的郎君》等經典代表作，憑藉精湛演技與亮麗外型，成為戲劇圈炙手可熱的女演員之一，儘管今年3月她一度捲進柳俊烈與惠利的「小三疑雲」，果斷分手後依舊對演藝事業沒有太大影響；而平時喜愛透過社群分享日常的韓韶禧，近日曬出一系列「暗黑厭世風」自拍，大甩甜美又精緻的原貌，引來粉絲們嚇歪喊：「這是妳嗎」？韓韶禧1日在社群平台上分享3張對鏡自拍照，一看畫面先是讓人揉揉眼睛不敢置信，照片中她以一頭烏黑長直髮入鏡，配上深黑唇色及厭世神情，再加上她身穿居家睡衣，也以過往沒露面過的妹妹頭瀏海示人，面容既憔悴又無神，完全認不出她是韓韶禧，截然不同的全新造型，真不知該說是驚豔還是驚嚇了。照片一曝光，韓韶禧的社群湧入大批粉絲觀看，議論紛紛也掀起正反兩面評價，有粉絲見了驚嘆不已：「有瀏海真不一樣」、「唇色太美了」、「我喜歡妳獨一無二的樣子」，還有一名粉絲打趣猜測「這是在暗示我們下一個角色嗎？」不過，也有部分粉絲被這「前衛」的造型嚇倒：「韓韶禧是妳嗎」、「看起來憂鬱的感覺」、「有點奇怪，但很漂亮」、「造型有點奇怪」。事實上，韓韶禧一舉一動備受各界矚目，非但感情世界耐人尋味，今年10月也被爆出謊報年齡，其真正出生年份是1993年，並不是官方公開的1994年，而她本人也跳出來澄清事件原由，因為她母親從小時候就涉嫌多起詐欺案，導致自己無法正常上小學，延後一年才能恢復學業，自小學四年級起，她與1994年出生的同學成為同級生，因此順勢以1994年當作出生年份進入演藝圈。