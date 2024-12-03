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川普2.0時代是否會再度讓美中貿易戰成為熱戰受到外界關注，在川普揚言上任將對中國商品加徵10％關稅，拜登政府加強對中國半導體的限制措施後，中國商務部今（3）日發布聲明表示，加強鎵、鍺、銻、超硬材料對美國出口管制，原則上不予許可對美國出口。中國商務部聲明稿提到，根據《中華人民共和國出口管制法》等法律法規相關規定，為維護國家安全利益、履行防擴散等國際義務，決定加強相關兩用物項對美國出口管制。公告如下：一、禁止兩用物項對美國軍事使用者或軍事用途出口。二、原則上不予許可鎵、鍺、銻、超硬材料相關兩用物項對美國出口；對石墨兩用物項對美國出口，實施更嚴格的最終用戶和最終用途審查。任何國家和地區的組織和個人，違反上述規定，將原產於中華人民共和國的相關兩用物項轉移或提供給美國的組織和個人，將依法追究法律責任。自公佈日起正式實施。據了解，中國是世界最大的產銻地，全球大約48％的銻產量來自中國。中國已非第一次以加強戰略金屬的出口管制作為報復美國的手段，但是這些措施會對美國造成多大影響，則看法分歧。根據《美國之音》報導，華盛頓智庫「戰略與國際研究中心」曾在報告中示警，認為中國鎵供應的中斷可能對美國及其盟國的國防工業構成重大挑戰；但經濟學家哈蒙德（David Hammond）認為，儘管鎵和鍺的戰略地位重要，但世界各國的使用量微乎其微，因此不會受到什麼影響。