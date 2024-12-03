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▲小男孩樂團客串《影后》，在裡面都是真彈真唱。（圖／滾石唱片提供）

小男孩樂團為Netflix影集《影后》量身打造片尾曲〈Hey Girl〉及插曲〈我想要擁有你〉，其中3名團員還特別在《影后》中客串婚禮歌手，讓他們近來討論度爆表，1月商演目前已經確定有6場。他們今（3）日出席記者會，曾擔任周杰倫技師的鼓手阿中就透露，因為今天的活動，他還不得不缺席周杰倫演唱會的彩排；當過張惠妹和聲的主唱米非也說，這次張惠妹演唱會有找她，不過因為當天有活動撞期，只能忍痛拒絕。小男孩樂團這次在《影后》客串婚禮歌手，團長昌哥因為當下剛好要到法國坎城出差，因此沒辦法參加，覺得非常可惜；而米非因為之前演過電影跟舞台劇，所以原本就想說要好好把握機會，「我應該要爭取周凡的角色，跟流氓對一個吻戲」，結果到場才知道是客串，連一句台詞都沒有，不過因為現場演員太厲害，他們也直呼，「我們也沒有在演，因為演員情緒很滿。」阿中還說，當天一場戲就拍了5至8次，「米非很精彩，她跟周凡有對手戲，拍了5、6次以上。」吉他手漢斯則表示，其實最緊張的是，導演說要現場收音，所以他們都要真彈真唱，「很怕彈錯害大家要重來。」由於近來在《影后》中飾演流氓的詹懷雲非常熱門，也讓人好奇，許久沒談戀愛的米非是否也對他動心，她笑說算是理想型，「會看身材，他身材很好」，不過米非也開玩笑表示，「通常遇到的都不會這麼完美。」至於近來是否有新對象？米非表示，自己不會找圈內人，大多是朋友介紹的，但她都不敢透露自己的職業，所以最後和那些人就變成像朋友的感覺。近來周杰倫和張惠妹將接力在大巨蛋開演唱會，曾當過張惠妹合音的米非透露，這次張惠妹也有來邀約，對方非常照顧她，可惜因為近來他們檔期太滿，剛好有活動撞期，所以只能忍痛拒絕；而先前曾在周杰倫多支MV中擔任鼓手的阿中也說，今天因為出席記者會，不得不缺席周杰倫大巨蛋演唱會的彩排，不過屆時正式演出還是會去，只是目前以小男孩樂團的行程為主。