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財政部今（3）日公布今（113）年9-10月統一發票中獎清冊，這期共有21張發票中1000萬元特別獎，14張中200萬元特獎。值得注意的是，在中千萬大獎的發票中有10張消費都不到100元，最低只花5元foodpanda平台費就抱走千萬元，也有人在台中市烏日區101文具天堂消費19元、在跨境遊戲平台Steam支付29元交易服務費也中了千萬大獎。財政部賦稅署長宋秀玲表示，今年9-10月期統一發票中獎號碼已在11月25日開出，特別獎1000萬元中獎號碼為「28630525」，特獎200萬元中獎號碼為「90028580」，排除空白、作廢、金額不符或買受人記載為營業人等不符給獎規定之發票，可兌領特別獎及特獎之中獎發票分別為21張及14張。若1000萬元特別獎來看，中獎發票中有10張消費金額都不到100元，最低是在外送平台foodpanda支付5元平台費就中千萬元，再來是在台中市烏日區信義街的101文具天堂消費19元，還有在跨境遊戲平台Steam支付29元交易服務費、在台北市松山區敦化南路統7-ELEVEN花35元買飲料、在台北市大同區承德路Mia C´bon京站門市花50元買飲品。另外，有人在新北市鶯歌區鶯桃路美廉社花54元買飲料、在台北市信義區菸廠路台灣大哥大繳付國內電信服務費用83元、在新北市新莊區後港一路消費85元、在台中市中華路7-ELEVEN消費60元、在高雄市楠梓區清豐二路7-ELEVEN消費90元。消費金額最高則是在雲林縣斗六市文化路中華電信繳交1103元通話費，還有人在新竹市北區大雅路大魯閣湳雅廣場的「MAGiC TOUCH点爭鮮」消費822元，另有人在花蓮縣花蓮市和平路遠東百貨的「愛買a.mart」消費479元、在蝦皮購物支付284元、在高雄市三民區建國三路肯德基KFC消費202元。此外，還有2張是加油中千萬，分別在屏東縣車城鄉中山路、台中市烏日區建國路的中油CPC各加油300元及100元中大獎。至於這期200萬元特獎有14張中獎，其中有4張消費金額也不到百元，包括使用一卡通支付30元電支提領手續費、在台南市柳營區中山西路全聯消費33元、在桃園市觀音區中山路7-ELEVEN支付58元買食品、在台北市中山區長安東路全家便利商店花65元買飲品，而金額最高則是在桃園市桃園區復興路葡眾企業消費6124元及在雲林縣斗六市明德北路台電支付5043元電費、在台南市安平區永華路POYA Beauty寶雅消費917元而中獎。賦稅署也提醒，今年9-10月期中獎統一發票領獎期間為今年12月6日至明年3月5日，中獎人於該期間內依附表所列的兌獎據點及領獎時間領獎。使用載具儲存雲端發票（會員載具需於開獎前完成歸戶），且未列印出電子發票證明聯者，可透過「財政部統一發票兌獎APP」設定領獎帳戶兌領全部獎項，並可免繳印花稅；開獎後列印出中獎電子發票證明聯或消費時索取電子發票證明聯者，透過該兌獎APP只能兌領五獎、六獎、雲端發票專屬獎800元獎及500元獎。民眾使用載具儲存雲端發票，且於開獎前未印出電子發票證明聯者，除可對統一發票號碼獎中獎號碼，亦可對雲端發票專屬獎號碼，有雙重對獎機會，如同時對中統一發票號碼獎號碼及雲端發票專屬獎號碼者，僅能領取1個獎項。中獎民眾若已在113年11月24日以前，在財政部電子發票整合服務平台將載具歸戶至手機條碼，並設定中獎獎金自動匯款至指定金融機構存款帳戶，113年9-10月期雲端發票中獎之獎金不論獎額，將自今年12月6日起自動匯入該指定帳戶；若未及在11月24日以前，於財政部電子發票整合服務平台設定獎金自動匯款者，可下載財政部統一發票兌獎APP，於執行該APP的領獎功能時設定領獎帳戶，或至便利商店多媒體服務機或洽發行會員載具店家列印中獎的電子發票證明聯，到指定兌獎據點領獎。