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▲李亦伸質疑，勇士13人輪換根本亂搞，12人輪換也是誇張，為什麼不穩定輪換陣容和精簡用人，10人輪換就好。（圖／美聯社／達志影像）

▲NBA美國職籃2024-25例行賽台灣時間12月4日賽程，將有11場比賽進行，上午11點要進行的金州勇士主場交手丹佛金塊的賽事，將會是今天的焦點之戰，勇士盼能終止近期4連敗，守住西區第4的位置。（圖／美聯社／達志影像）

勇士12勝7敗西區第四，其實也還好，因為剛吞下4連敗才導致戰績和排名下滑。但這波4連敗很多人都瘋了，紛紛為勇士抓病因找病痛，勇士教練Steve Kerr對太陽祭出「13人輪換」更被罵慘。勇士4連敗大致是這樣子：94：104輸馬刺，勇士最多領先17分，第四節被馬刺打出33:13反撲遭逆轉。勇士11輪換很正常。120：128輸籃網，勇士最多領先18分，第四節被籃網打出41:28攻勢被逆轉。勇士11人輪換，很正常。101：105輸雷霆，Stephen Curry傷停缺陣，勇士擺上「五小」陣容結果被雷霆打趴，主場最多落後19分，勇士教練Steve Kerr採用「10+2人輪換」，第三節逆轉情勢，終場前11秒追成101：102只落後雷霆一分。可惜勇士小前鋒Andrew Wiggins最終籃下失手無力扳平。105：113輸太陽，勇士最多落後17分，上半場49：66落後，Steve Kerr用「10+3人輪換」試圖改變對陣劣勢，並嘗試改變手氣和提升防守對位，始終拿太陽沒轍。太陽三分球35投18中，三分命中率5成1，太陽Kevin Durant、Devin Booker兩大得分點穩定輸出和屢屢命中關鍵球已經難解，四名角色球員Tyus Jones三分球5投4中攻下19分，Grayson Allen三分球6投3中砍17分，替補前鋒Royce O’Neal三分球4投3中砍11分，替補控球Monte Morris三分球3投2中再添8分，角色球員狂暴輸完全無解。這四場敗戰，對雷霆、太陽兩戰守不住一路落後幾乎被打趴，Steve Kerr都用超過正常11人輪換，對馬刺、籃網兩戰領先至少17分被逆轉，都輸在第四節關門失敗。這兩戰都是勇士基本11人輪換。批評Steve Kerr聲音超過九成，教練確實該為這波4連敗負全責。檢討Seve Kerr調度用人和批評聲浪非常多：1、13人輪換根本亂搞2、12人輪換也是誇張3、勇士為什麼不穩定輪換陣容和精簡用人，10人輪換就好4、Steve Kerr又在瘋狂胡亂實驗變陣5、都是Steve Kerr亂七八糟調度用人搞砸比賽檢討Steve Kerr很正常，教練該為4連敗做最大承擔。但這跟Steve Kerr 12或13人用人輪換無關，今年Steve Kerr基本上就是10人輪換，可能11人輪換，Kyle Anderson和Gary Payton二世都是板凳奇兵，主要就是九人輪換。打雷霆Sreve Kerr為何第二節就會用到12人，因為守不住，上半場就大量失分，而且被雷霆弱邊三分不斷投進，輪轉防守堵不住漏洞，好不容易跟上防守節奏，但又被Shai Gilgeous-Alexander超級單打一對一不斷拆解。打太陽上半場同樣防守失控，太陽下起三分雨，人人都能投三分，第二節Steve Kerr就用了12人上來試圖改變對位和防守，但效果同樣很糟。Steve Kerr對雷霆（太陽兩支西區最好球隊都守不住對位和球星單打，這就是現實差距，他必須想辦法解決問題。這是例行賽，他有變陣、出奇兵和嘗試空間，所以才會用到12-13人。我的總評：Steve Kerr執教用人沒有問題，他就是11人輪換，基本上是10人輪換，只有場面失控，尤其是防守跟不上他才會多出1-2張奇兵牌，試圖扭轉情勢，改變不利局勢。論陣容和完整性，勇士都還有提升空間，勇士也都不如雷霆和太陽。但輸馬刺和籃網則是輕敵，第四節被逆轉才是很難原諒的事。