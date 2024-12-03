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今（3）日凌晨花蓮市東興路與北興路口，林姓男子（37歲）駕駛賓士轎車自撞電桿，撞擊聲引來附近鄰居好奇圍觀，恰好有巡邏車剛好路過前往關心，而一名黃姓居民外出查看，林男不爽被圍觀，竟持摺疊刀追砍，員警見狀立即上前奪刀，員警右手4指遭劃傷，林男最後被警方壓制逮捕，全案依公共危險、妨害公務、恐嚇及傷害案移送花蓮地檢署偵辦。3日凌晨0點多，花蓮分局巡邏警網巡經花蓮市東興路與北興路口時，發現林姓男子駕駛黑色賓士轎車，不明原因自撞路口燈桿，員警正要對林男做酒測，豈料他不願意配合，發現有圍觀民眾後心生不滿，隨即取出折疊刀作勢攻擊，尤姓員警見狀，立即上前壓制，造成尤姓員警手部遭到劃傷。在過程中，尤姓員警右手食指、中指、無名指、小拇指都遭劃傷，最後有2名員警合力把林男壓制在地，尤員被送到醫院縫合3針沒有大礙。林姓駕駛測得酒測值為1.01毫克，警詢後依公共危險、妨害公務、恐嚇、傷害等4罪將他移送花蓮地檢署偵辦。