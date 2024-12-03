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日本172公分後衛河村勇輝今夏赴美挑戰，和灰熊簽下雙向合約在NBA和發展聯盟來回出賽，今天他在發展聯盟出賽連兩場繳出「雙十」，讓現場觀戰的美國媒體對他留下深刻印象，直呼「他真的好矮！」但卻能在200公分群聚的球員中打出身手。灰熊昨天交手溜馬，河村勇輝僅獲得1分19秒的上場時間，但獲得觀眾熱烈歡迎，美國當地媒體《IndyStar》專寫溜馬隊新聞的記者Dustin Dopirak也在社群媒體上分享他見到河村勇輝本人打球的感想。「他的出場贏得了熱烈的掌聲。哇，近距離看他，真的是很矮啊！但我也很矮，所以這麼說應該沒問題。」Dopirak補充說道自己是5呎8寸（約172.72公分），跟河村勇輝官方登錄的身高一樣，「我覺得他沒我高，不過，他站在身高大約6、7高（約201公分）的球員旁邊，這樣比較其實不太公平。」這些評論展現出，河村勇輝作為一名身材相對矮小的球員，但在這個以高大球員為主導的NBA舞台上仍能憑自身實力引起關注和讚賞。目前河村勇輝在發展聯盟5場比賽中，繳出3場得分和助攻上雙，目前以場均11.6次助攻獨居發展聯盟「助攻王」。