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台北市議員應曉薇涉在京華城案收賄，至今仍否認涉弊，但名下房產已被法院查扣，從8月底遭羈押禁見。《鏡週刊》今（3）日爆料，應曉薇在佛學會中被稱作門神，為協助佛學會關說、疏通，涉收賄近150萬元。《鏡週刊》報導指出，應曉薇日前在庭訊時，聲稱自己多次在夢中看見極為信仰、已逝的命理老師余雪鴻，「穿紅道袍對自己微笑」，相信這是司法會還她清白之兆。《鏡週刊》報導表示，根據知情人士所言，應曉薇10多年前透過友人，認識薩迦文殊佛學會主持法音法師，近年佛學會遇到困難時，法師都會向應曉薇求助，並在事後依事情困難度，交代底下同仁匯款給應曉薇。該人士稱，去年佛學會以興建閉關中心為由，募款上千萬元，但該地為水質保護區、石虎保育地，不能作宗教用途，法師、法王被信眾提告詐欺，以致法王入境遭外交部攔阻；法師請應曉薇出面，協助讓法王8月入境，並盡快讓檢方將詐欺結案，後續同仁匯72萬給應曉薇，「私底下我們都叫她是佛學會的門神」。《鏡週刊》報導表示，另名人士指出，法音2年前認為YouTube「薩迦狂尼」頻道惡意影射，因多次向Google檢舉無果，便請應曉薇施壓下架影片，事後匯11萬元，不過，目前仍可找到該頻道。該人士補充，佛學會位於台北市松山區塔悠路某大樓，屬住商混合不可作宗教用途，因此2021年曾被檢舉、稽查，法音也是求助應曉薇壓下案子，並支付應65萬報酬，最終佛學會未被查處，4筆疑涉賄款項總額近150萬元，盼檢調查辦。對此，佛學會透過律師表示，確有上述4款項，但名目用途不同於爆料者說法，72萬是佛學會位在北市倉庫的半年房租、45萬是法會支出、20萬元是信眾功德金、11萬是應曉薇匯給佛學會的捐款；律師稱「佛學會的網路銀行帳戶疑似遭到駭客入侵，變更款項的備註說明」。