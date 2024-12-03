我是廣告 請繼續往下閱讀

日前，移民署接獲匿名檢舉，指南區事務大隊謝姓專委，涉嫌於今年10月間，舉辦非法外國人工作講習會報時，在會後餐敘時，發飆刁難單位女性職員，大聲怒斥「沒準備愛喝的啤酒」，甚至要求女職員坐在他身旁倒酒，不當對待女性員工。對此，移民署表示，接獲檢舉之後，已立即指派政風室查處，並成立性評會及職場霸凌委外審查會展開調查，目前已將謝姓專委調職，同時也將南區事務郭姓大隊長調整駐地及工作職務。移民署強調，接獲謝姓專委性騷擾女性同仁，以及疑涉職場霸凌之檢舉，已隨即指派政風室查處，也將召開性評會調查。移民署指出，將採取最高規格並以專業、公正釐清事實，後續待調查結果出爐，將追究當事人處分及主官連帶責任。