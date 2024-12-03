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▲▼白種元（上圖）、安成宰回歸《黑白大廚：料理階級大戰》第二季評審。（圖／Netflix Korea YouTube）

南韓料理實境節目《黑白大廚：料理階級大戰》第一季9月開播造成轟動，10月初播畢不久便宣布製作第二季，今（3）日官方公開《黑白大廚：料理階級大戰2》前導宣傳影片，廣徵各方廚師參賽，且首季評審白種元、安成宰確定回歸，安成宰被虧情緒太激動，本人帶著的嚴肅的表情承諾，新一季「我會冷靜一點」。曝光的影片，白種元、安成宰分開受訪，不知道彼此為第二季的評審人選，兩人表示，他們正在招募新的參賽人選，年齡大小、經驗多寡都不重要，喊話江湖上想上戰場的廚師都來報名，期待挖掘出寶藏廚師。第一季總帶著奇葩臉，對選手的料理極為挑剔的安成宰，被問新一季的評判標準，他說：「我想我需要冷靜一點。」製作單位不太相信，再次跟他確認，安成宰露出詭譎的笑容說：「我現在在微笑嗎？那是因為沒有料理在我面前。」另外，白種元對著鏡頭跟第二季的評審喊話：「如果是我心理想的那位（安成宰），那麼參賽者要做好覺悟再來了！」還強調這次會堅持自己的看法，不會再做退讓，安成宰則說：「如果你來（新評審），我已經準備好應對你了，比起跟代表（白種元）對抗...我意思是我不會輸的！」網友看完影片，期待值破表，「看來兩位評審還在？光是這一點就已經成功了一半了」、「我真心希望只有一場團體賽，多幾場單純的烹飪賽」、「感謝上帝，評審最重要，即使只是換掉其中一人，我想吸引力會下降」、「中間和最後幾集非常平淡，希望第二季的所有集數都很有趣」、「期待第二季！」