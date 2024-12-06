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▲廖沐恩(左)陳柏融(右)競賽結束後拍攝勝利合照。（圖／新北市教育局提供）

▲曾于婷同學於國中時曾獲卑南族語朗讀國中組特優。（圖／新北市教育局提供）

▲現任客家電視台主播許儷齡。（圖／新北市教育局提供）

▲許儷齡老師(左二)與客語朗讀組競賽員合照。（圖／新北市教育局提供）

113年全國語文競賽日前於花蓮落幕，共有來自全臺22縣市2,491位語文選手角逐獎項，競爭激烈。新北市代表隊今年共250位選手出賽，總計抱回99座特優，獲獎數再創新高，稱霸全國。全國語文競賽分為國小、國中、高中、教師及社會5組，競賽語別分為國語、臺灣台語、臺灣客語及原住民族語4種，其中原住民族語更包含16種族語42種方言別；競賽項目則分為演說(含情境式演說)、朗讀、作文、寫字、字音字形5大項及本土語讀者劇場項目，比賽項目繁多，各縣市最優秀的選手皆使出渾身解數、爭取最高榮耀。榮獲台語朗讀國中學生組特優-南山中學8年級廖沐恩同學，於國小及國中7年級時曾榮獲台語朗讀特優及情境式演說全國特優，本次為第三度獲全國特優!廖同學分享自己在訓練過程學習到許多台語詞彙及朗讀技巧，也更熟悉母語運用，生活中常不自覺地使用台語；此外，因為參賽認識一群志同道合的老師及朋友，更是自己樂此不疲參與的原因。榮獲台語朗讀高中組特優-雙溪高中1年級陳柏融同學，曾於國中時獲台語朗讀全國特優，本次是第2次奪得特優。陳同學表示，台語的聲調多變且富有音樂性，集訓時老師特別強調聲調的準確性，尤其是變調的規則，透過反覆練習，逐漸掌握如何在朗讀中運用這些變化，讓語言表達更加流暢且具感染力。樹林高中1年級曾于婷同學於國中時曾獲卑南族語朗讀國中組特優，上高中後決定持續挑戰自我參與全國賽，不負眾望再次勇奪特優。曾同學分享自己比起以往花了更多時間練習，全心投入文章情境，讓族語表達更進步，並能充分詮釋文章傳達的情感，期許自己可以光榮成為部落的驕傲。現任客家電視台主播許儷齡自小接觸客語，學生時期即代表新北市於94年榮獲全國賽客語演說高中學生組第一名，更加點燃她對客語的熱情。畢業後投身客語傳播領域至今20年，去(112)年受到客語指導教師鼓勵，挑戰客語演說社會組，一舉贏得特優，今年度轉戰客語朗讀社會組再獲特優，個人累積了3個特優獎座。許儷齡主播表示，語言不僅是溝通工具，更是文化的根與魂。不論自己是學生、主播或是文化推廣者，皆以傳承客語為使命，期盼這些努力能讓更多人看見客語之美。教育局長張明文表示，語言是文化傳承的敲門磚。新北市投注大量人力、經費及時間積極培育語文人才，傳承語言文化。本次再度取得亮麗成績，特別感謝各校深耕語文教育，更感謝所有師長及承辦學校在集訓期間的無私付出，期許明年全國語文競賽，新北市能再創傲人佳績。