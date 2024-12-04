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一群貓學習按服務鈴的影片在泰國的社群平台上掀起熱議，他們的主人打算透過按鈴就給貓泥的方法，訓練貓咪們與她溝通，原本她不抱任何期待，但最終其中一隻貓咪學會「按服務鈴」，讓她十分興喜。根據《美聯社》報導，住在泰國曼谷的阿尤達亞（Phapapin Dinakara Na Ayudhaya）在上個月底上傳一支影片到社群平台，內容關於教她的英國短毛貓「威士忌（Whiskey）和「唐富（Thangfoo）」以及蘇格蘭折耳貓「金東（Gimtung）」如何透過敲擊粉紅色的服務鈴來索取食物。從影片中可看到三隻貓圍繞著服務鈴，而主人正在展示如何操作。只要貓咪觸碰服務鈴，她便會為牠們吃貓泥，儘管她同時教導三隻貓，不過最終只有「威士忌」學會操作服務鈴，現在「威士忌」時不時便會敲擊服務鈴，要求貓奴奉上貓泥。阿尤達亞表示，「我的其他貓仍然不知道如何使用鈴鐺，但我和家人們繼續努力地教導牠們。」根據研究，英國短毛貓的智商往往很高，並且以渴望學習聞名，可以學習基本的指令和人類技巧。