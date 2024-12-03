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全球留意「川普2.0」變數，各界關切台股後市表現。凱基投顧董事長朱晏民今（3）日指出，看好2025年多頭格局將延續，科技產業發展的態勢仍是AI一枝獨秀，預期台股全年大致維持過往U型走勢，川普新政恐增加市場波動，不過也是布局良機。2025年川普再度入主白宮，地緣政治將加深全球市場波動，但同時也帶來許多投資布局機會，凱基投顧董事長朱晏民表示，全球經濟在2025年的整體增長預計與2024年相近，最大變數仍是川普上台後的政策實施，這些政策對通膨的影響肯定是不利的，預計Fed後續將降息3至4碼，此輪降息可能在2025年達到低點3.75-4.0%，並可能在2026年重新啟動加息。他接續指出，美股在連續兩年受AI浪潮推動後，估值已不便宜，但類股輪動的機會出現。預計2025年美股S&P 500的獲利仍有中高個位數增長，全年報酬預估在6至12%之間，較前兩年有所下滑，明年第1季應可維持選後偏多的態勢，但第2季開始將反映川普政策風險及經濟下行的預期，股市可能出現震盪，下半年風險將進一步加大，整體而言，上半年表現預計優於下半年。針對台股後市發展，朱晏民表示，看好2025年多頭格局將延續，科技產業發展的態勢仍是AI一枝獨秀，台灣在全球半導體的領先地位及完整的AI供應鏈將推動台股2025年的盈餘大幅增長。然而，考量台股在2023年和2024年已接近30%的最大年度漲幅，且企業盈餘增長預計將從2024年的36%放緩至2025年的18%，指數持續大幅上漲的空間可能有限，重點將放在個股表現上。預期台股全年走勢將大致維持過往U型走勢，即第1季與第4季偏向多方格局，第2季與第3季則容易出現漲多修正，而川普政府的激進經貿政策可能增加市場波動，但同時也帶來許多布局良機。