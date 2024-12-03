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本土麻疹群聚案例再增加！衛福部疾管署今（3）日表示，新增1例20多歲男性麻疹本土病例，為上週公布的北部30多歲男性同住接觸者，初步研判為同起群聚事件。目前個案接觸者共328人，將持續健康監測與追蹤到12/21。疾管署表示，該名男子在11/26起出現咳嗽、鼻炎、發燒、喉嚨痛等類似感冒症狀，11/27曾到診所就醫，11/29從臉部一路到軀幹、肢體陸續出疹，符合麻疹的典型發病歷程。由於該案例為指標個案確診麻疹且被衛生單位匡列為接觸者，當日下午已由衛生單位安排就醫，並經過醫院通報檢驗確診。該患者確診後在家自主隔離，將於明日解除居家隔離。疾管署表示，針對群聚事件，衛生單位已展開各項防治工作，持續進行相關疫調，並針對與個案接觸的醫護相關工作者進行疫苗接種史調查，未具抗體者安排儘速接種暴露後預防的MMR疫苗或是IMIG免疫球蛋白。目前已匡列個案接觸者共328人，包含同住者2人，醫院及活動接觸者326人，持續健康監測及追蹤到12/21。疾管署指出，我國今（2024）年累計14例麻疹病例，年齡介於20歲到40多歲，其中有7例為本土病例、7例境外移入病例，今年本土及境外移入病例數高於2020年到2023年同期的0到2例，均為5年同期最高。根據各國通報資料顯示，今年全球麻疹整體疫情為近10年第二高，僅次於2019年，今年初驟升後至3月達高峰，目前已回到往年同期水平，今年累積已超過28.3萬例，以歐洲區增加最多。近期加拿大11月初疫情有上升趨勢，以新不倫瑞克省及安大略省較為嚴峻。鄰近國家則是泰國、越南胡志明市疫情嚴峻且處於高峰。疾管署提醒，麻疹為高傳染性疾病，出疹前後4天均具傳染力，請醫師提高警覺，於病人就醫時，若發現麻疹疑似個案，應盡速通報，以利及時採取防治措施。民眾如有發燒、鼻炎、結膜炎、紅疹等症狀，應儘速就醫，並主動告知醫師相關旅遊及接觸史。此外，接種疫苗是最有效的預防方法，家中若有年滿1歲幼兒，請儘速到衛生所或預防接種合約院所接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗。