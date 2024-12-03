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▲賈永婕認「轉職」路辛苦。（圖／吳翊緁攝）

▲炎亞綸沒有打算公開另一半。（圖／記者吳翊緁攝）

▲蔡淑臻認愛小12歲男友，目前感情生活幸福甜蜜。（圖／記者吳翊緁攝）

女星賈永婕自上任101董事長以來爭議不斷，遭爆料不當開除員工，靠公益謀利等等，她今（3）日出席時尚活動《新宮晉：宇宙─風之旅人》，聊到爭議事件心情毫不受影響，對自己信心喊話，「堅持下去就是自帶光。」而她今穿的禮服，近看下擺是透視材質，一雙美腿展露無遺。賈永婕最近遭到抹黑，許多前員工跳出來替她說話，她感動說上禮拜比較忙，很久沒看私人臉書，再次打開發現留言已經很多，都是在聲援她的，「真的很暖心，每一步路都會留下紀錄，有些人會說，妳很好的話為什麼他們（員工）要離開，拜託，誰永遠會跟老闆綁在一起啊！」賈永婕也說，這條「轉職」的路遇到滿多風雨，「但堅持下去就是自帶光，出自演藝圈，就是要展現不同的風範。」除了賈永婕之外，最近愛情事業兩得意的炎亞綸也現身，之前被拍到和助理男友約會，另一半無預警被曝光，他也馬上在臉書發文護愛，炎亞綸表示雙方都未受到影響，在臉書也只是稍微陳述感受，「很夢幻跟美好的必須要有些堅定的堅持，才會有進有退。」炎亞綸過去都沒有為愛發過長文，他也大方說，「可能過往都沒發過，所以文思泉湧。」至於什麼時候會公開另一半？他表示，「沒有計劃，我喜歡分享也從來不吝嗇分享，但這件事不是我一個人的事。」另外一位感情順利的還有蔡淑臻，之前才認愛小12歲男友，問起感情生活，她害羞表示兩人是順其自然在一起，也不在意年齡差，只希望被偷拍這件事不要對男友造成生活上的不良影響，但到目前為止都適應得不錯。