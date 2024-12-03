我是廣告 請繼續往下閱讀

▲東京威力科創營運中心今天開幕包括經濟部長郭智輝、臺南市長黃偉哲及南管局長鄭秀絨皆到場祝賀。（圖／南市府提供）

全球前五大半導體設備商東京威力科創於今 (3) 日舉辦臺南營運中心開幕典禮，未來與日本原廠技術同步，提供客製化的半導體測試、軟硬體開發、實驗、出貨等一條龍服務。該營運中心未來可容納千餘名員工，沉積、塗佈／顯影、蝕刻、清洗四大連續製程全數進駐，不僅可全方位支援客戶，更促進當地就業機會。市長黃偉哲除感謝南科管理局在臺南園區招商努力，促成東京威力科創擴大投資臺南，臺南市政府為因應南科產業及地區發展，開發南科特定區F、G區及A~E、N、O區，不僅產業用地，亦規劃住宅、商業、醫療、學校、停車空間等生活服務需求及公共設施用地，以提升南科周邊生活品質，未來市府團隊也將持續與南管局合作，一同發展科學園區及周邊地區，為臺南創造更多經濟產值、為市民爭取更多就業機會。經濟發展局長林榮川也說，東京威力科創為亞洲最大、全球前五大半導體設備商，臺南營運中心不僅四大連續製程全數進駐，亦與日本原廠技術同步，成立「測試技術實驗室」，提供客製化的半導體測試、軟硬體開發、實驗、出貨等一條龍服務，此外設有維修中心、職安體感訓練教室等，提供客戶即時服務及保障員工工作環境之安全。未來臺南將持續透過建構優質投資環境、便捷交通、舒適生活機能與鼓勵創新研發等作為，打造臺南成為友善城市，並以一站式招商單一窗口協助企業解決各項投資問題，歡迎國內外優質企業投資臺南。東京威力科創營運中心今天開幕包括經濟部長郭智輝、南管局長鄭秀絨、中小及創新企業署長李冠志、投資促進司長張銘斌、臺南市長黃偉哲皆到場祝賀，東京威力科創臺南營運中心六層樓高，使用面積約35,000平方公尺 東京威力科創台南營運中心開幕。