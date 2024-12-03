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▲日曜天地Outlet6日推出Family Sale，人氣品牌接力出清折完再折。（圖／記者金武鳳攝，2024.12.3)

台中日曜天地OUTLET迎來全年最優惠時刻，6日起至30日推出Family Sale，專櫃服飾最低300元起外，每週推出人氣品牌限時特惠，OUTLET價再折扣，折完再折，優惠層層堆疊，並且加碼紅利三倍送，在這歲末年終來一趟日曜天地消費購物，不僅能滿足購物慾望，還能賺取更多紅利！日曜天地OUTLET每週推出不同品牌的限時特惠，折扣力度前所未見，涵蓋冬季大衣、防風外套、毛衣、帽T、工裝休閒褲等多種服飾，應有盡有。首波優惠6日起至22日，Roots全面3折起，單筆消費滿6件服飾可再享78折；ROXY商品3折起，精選商品1件7折、3件5折，多買多送！第二波優惠於13日至29日，休閒工裝品牌Dickies推出三件5折優惠，平均每件低至3.5折；Timberland戶外休閒品牌也推出3件5折的限時特惠，享受多件再折的優惠！第三波優惠於20日起，休閒流行時尚品牌le coq sportif全面6折起，三件再9折，五件再8折；KANGOL精選商品1件399元，2件749元，優惠多多。日曜天地OUTLET另推出兩大紅利回饋活動，一是血拚3櫃，紅利三倍送，當日於館內消費滿足三個，無論金額多少，即可享紅利點數三倍回饋。其次是會員感恩回饋祭，會員使用少量紅利點數即可換購超值商品，包括蒸氣電子衣櫥、空氣循環清淨機、SONY65型顯示器(電視)、PS5等家電、生活用品還有大家最期待的國際大牌的美妝香氛系列，均可以用紅利點數以小額加價兌換，讓紅利價值大幅放大！除了服飾商品有優惠之外，6日起23日限時舉辦家電福利品出清會，現場有許多例如： Tefal、SHARP、PHILIPS、Samsung、LG等大品牌家電及廚具琳瑯滿目，可以挑的盡興外，還有特別的限時優惠，例如Tefal精選鍋具最低只要999元起，PHILIPS飛利浦32吋液晶螢幕，買一送一，兩台居然不到8,000元！