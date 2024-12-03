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人有三急，韓國首爾地鐵日前就發生一起延誤事故，由於列車長到站後跑去上廁所，使用廁所約4分鐘後才返回發車。這也導致後續列車不斷延誤，最終共有125班次受到影響，各班次加總延誤時間超過20分鐘。根據《東亞日報》報導，這起事故發生在11月26日早上8點多的通勤時間，首爾地鐵2號線的一位環狀線列車的列車長，在列車到站後，下車前往站內廁所，使用廁所約4分鐘後才返回發車。在此過程中，後續列車全部不得不停下等待，導致列車延誤逐漸累積，最終共有125班次受到影響，各班次加總延誤時間超過20分鐘。然而，首爾交通公社表示，超過20分鐘是所有受影響車次累計加總的結果，實際上個別班次的延誤時間並沒有很長，雖然每班車的情況不同，但整體而言，由於列車仍持續不斷發車，乘客在感受上並沒有特別覺得延誤。首爾地鐵2號線是環狀線，隨車乘務員需要持續運行2至3小時後才會休息。首爾地鐵採用兩人乘務制運行，前部由駕駛員操作，後部由列車長負責，但是車內並未設置廁所，所以若真的內急，乘務員也只能下車使用站內廁所。