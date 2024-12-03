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2019年9月間，新北一名謝姓夫妻，認為3歲女兒好動調皮、不聽管教，時間到又不愛睡覺，竟和蔡姓妻子聯手，以軟膠條、竹條持續多次虐打女童，並面壁罰站2小時懲罰，女童不斷哭鬧甚至以頭撞牆，導致嘔吐、抽搐，送醫後不治，士林地院依傷害兒童致死罪，判謝男9年、蔡女8年6個月有期徒刑。高等法院今（3）日依法醫研究所鑑定其死因為「自然死」，與謝男、蔡女傷害犯行，並無因果關係，改依傷害罪判謝男1年徒刑，蔡女6月徒刑、緩刑3年。可上訴。判決指出，謝男及蔡女認為3歲女兒過於好動，經常亂玩、亂動家電及用品，而且屢勸不聽，包括罰站、打手心等也都沒效果，謝男後來抓狂，與蔡姓妻子拿膠條抽打女童，導致女童臉頰、背部、腰椎等處都明顯瘀傷。同年9月23日，女童幼兒園放學後，兩人即要求她面壁罰站2小時，女童因疲累而哭鬧，頭部還因此撞擊牆壁受傷並跌倒，謝不以為意還繼續徒手毆打，更不斷搖晃女童，此時女童開始頭昏、嘔吐，謝才發現狀況不對，緊急將女兒送醫。女童被診斷出腦部嚴重水腫、額前頭皮血腫，且昏迷無意識，住院急救2個月仍不治，士檢偵查後起訴這對狠心父母。謝父開庭時辯稱有打女童，但只是想訓誡她，因為女童實在太頑皮，不知道後果這麼嚴重，而且過程中也有問女童，女童說沒有很痛、沒事，兩夫妻還辯稱小孩身上的傷勢，不是他們虐打造成，對女兒的死亡十分懊悔、傷心。士院審酌，女童調皮不愛睡覺，以3歲幼兒來說，父母應尋求各方治療協助，包括求醫、親子團體關懷治療等，謝姓夫妻行為明顯逾越合理管教界線，以不斷體罰、虐打方式，造成小孩死亡，且事發時女童已幾乎2天沒有深度睡眠、休息，一般成年人可能都不堪負荷，犯行重大，依成年人故意對兒童犯傷害致人於死罪，判處謝男9年、蔡女8年6月有期徒刑。謝男不服，上訴高等法院。高院依據法醫研究所解剖鑑定，認為女童9月23日就醫當晚，腦部電腦斷層檢查結果，並無腦部急性出血情，認定女童是「自然死」，謝男、蔡女對她的傷害行為，與死亡之間，並無因果關係，改依傷害罪判謝男1年徒刑。至於蔡女部份，高院審酌蔡女尚育有1歲、10歲的未成年子女，正待蔡女妥善親情照顧，加上案發至今已5年，並無事證顯示被告蔡女有對該2名未成年子女不當管教的情形，今依傷害罪改判蔡女6月徒刑、緩刑3年，接受6場法治教育課程。