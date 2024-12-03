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▲賴清德晚間出席總統國宴，該棟建築由台灣捐助所建。（圖／記者陳佩君攝，2024.11.30）

總統賴清德出訪太平洋友邦，於當地時間今（3）日中午抵達馬紹爾群島，他晚間出席馬國總統海妮國宴時宣布，前總統蔡英文7年來訪時推動的簽署「台馬總統獎助學金」，將從本來的100萬美金，贈加50萬美元，提升至150萬美元（約4800萬新台幣）；據了解，前總統蔡英文過去曾與馬國成立基金會，並將100美金存放至馬紹爾銀行，該基金孳息會將提供清寒家庭在學學生獎助金，而這次賴清德也加碼存放金額。賴清德晚間赴馬紹爾國際會議中心出席總統國宴，而該建築也是我國捐助建造。賴清德出席晚會致詞時表示，這是他第一次造訪馬紹爾群島，非常感謝各位好朋友的熱情接待，也榮幸出席海妮所主持的國宴，讓他賓至如歸。賴清德提到，這次來訪他深刻感受到，兩國緊密的合作關係，包括參訪馬久羅醫院的「人工智慧暨遠距醫療中心」，還有看到台灣技術團和在地農民合作種植的蔬果，這些成果都充滿了兩國人民的情誼。賴清德說，他下午品嘗了台灣的技術團 「蘿拉農場」種植的蔬菜，不僅僅清甜可口，內心也很感動，還有馬紹爾群島特有的「林投果威士忌」（Bob Whisky），風味獨特，有水果香氣，滋味真的很棒。賴清德續指，由台灣雙和醫院醫學中心負責「人工智慧暨遠距醫療中心」，這幾年的建置與推動，很了不起，已經協助馬國百分之八十的人民健康賦權的工作。賴清德表示，台灣的衛生中心不僅僅常駐在馬國，同時也在社區進行健康營造，還有幫助年輕馬國朋友營造健康的生活，並且培養健康營造人才，他相信這些作為對未來馬國人民健康促進一定有很大的幫助。賴清德說，台灣未來會跟馬紹爾群島攜手努力，創造更多合作成果，像是在教育領域，前總統蔡英文7年來訪時，跟海妮共同簽署「台馬總統獎助學金」，如今已經有298名馬紹爾群島學生獲獎。賴清德說，希望透過增資50萬美元，將獎助學金的基金總額，提高到150萬美元，這次也準備了台灣特色的文具用品，送給馬紹爾群島的學童，希望他們更加認識台灣，讓兩國一起來栽培更多人才。賴清德重申，在海妮、康仁德外長及瓦西議長的積極推動下，台灣將繼續與馬紹爾群島合作，提供優惠貸款，為馬紹爾航空採購全新的飛機，來改善在地的航空安全及服務，同時，對於海妮所關心的安全議題，也會進行討論，協助馬紹爾群島的能力建構。賴清德強調，台灣和馬紹爾群島的情誼，也是來自各行各業的累積，今天現場的台灣鄉親，在這裡打拚數十年，開設批發超市、五金商場、經營船務代理、旅館及餐廳等，為在地創造工作機會，也深化兩國邦誼，他要特別感謝各位鄉親的努力和貢獻。賴清德說，台灣和馬紹爾群島有許多共同點，都是海洋國家、海洋子民，共享南島文化，「我們都是一家人，同樣珍惜民主、熱愛自由，我們更共享深厚的邦誼，我們志同道合，我要說，台灣和馬紹爾群島，是真正的一家人！」