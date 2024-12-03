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▲畢書盡的新歌〈你留下的愛〉，MV延續單曲〈不苦〉的劇情，繼續和謝欣穎苦戀。（圖／索尼音樂提供）

情歌王子Bii畢書盡暌違3年發行全新專輯《Bii WITH YOU》，這次他積極參與所有的音樂製作，作曲7首歌和創作一首韓文歌詞。主打歌〈你留下的愛〉就是由畢書盡作曲、城旭遠填詞，MV延續專輯概念曲〈不苦〉MV的深刻與苦澀，同樣由畢書盡和台北電影節最佳女主角謝欣穎主演，2人在劇中談起苦澀的戀愛，畢書盡也說想寫一首很痛的歌，「我們都習慣被愛，但愛會離開。」由於近來謝欣穎傳出和男友王柏傑分手，因此悲傷的劇情也引起討論。畢書盡全新主打歌〈你留下的愛〉是他的創作，他表示「想寫一首很痛的歌，被愛卻受傷害很痛、或是親人離開人世的痛，我們都習慣被愛，但愛會離開。」歌曲中也聽到，畢書盡的聲線一波又一波襲擊情緒，讓人感受到苦澀的情感，但畢書盡表示，「不管是怎麼樣為情困擾或失戀，希望歌曲聽了能宣洩、或是讓自己大哭一場，陪大家低潮、後悔、痛苦一場也沒關係，再慢慢站起來就好了！」〈你留下的愛〉MV延續單曲〈不苦〉的MV，同樣是由破億票房導演殷振豪和新銳導演彭道森打造，在〈不苦〉MV中，謝欣穎與外星人畢書盡接觸後迅速老化死去，獨留Bii之後，他面對謝欣穎留下的愛，探討愛情裡離開與被留下的意念之境。這次的MV是台灣首次劇情式MV以VP（Virtual Production，虛擬製作）方式拍攝，運用好萊塢、韓國最新虛擬棚拍攝手法，打造虛實瞬間轉換的奇幻視覺空間 ，由於畢書盡和謝欣穎都是第一次嘗試以VP方式拍攝，因此覺得十分新鮮和興奮。謝欣穎表示，「很期待未來能用新的手法拍攝更多不同的東西。」畢書盡也說，「第一次站在這個畫面，看久了會暈，因為它會跟著我們的位置和相機一起移動。」適應了之後，兩人順利完成拍攝，也呈現出令人驚豔的視覺效果。而畢書盡飾演的外星人從〈不苦〉中感受不到情感、面無表情的演出，到〈你留下的愛〉因思念謝欣穎流露出的深情神情，更展現出轉變的好演技。