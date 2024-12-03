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財政部今（3）日公布今（113）年9-10月期統一發票中獎清冊，共有21張中1000萬元特別獎，14張中200萬元特獎，同時財政部也提醒，7-8月期統一發票還有4張中千萬發票沒來領獎，領獎期限至明年1月6日，合計還有25個千萬特別獎等待中獎民眾來領取。為鼓勵民眾養成消費索取統一發票良好習慣，以掌握稅源，增裕稅收，財政部自100年1-2月期起，統一發票每期開出特別獎1000萬元中獎號碼1組，排除空白、作廢、金額不符或買受人記載為營業人等不符給獎規定的發票後，截至今年7-8月期累計82期，可兌領特別獎的中獎發票共有1123張，已兌領840張，也為台灣創造了840位千萬富翁。財政部今日再公布今年9-10月期統一發票1000萬特別獎共有21張發票中獎，領獎期限自今年12月6日至明年3月5日。不過，今年7-8月期統一發票有17張中千萬元，財政部賦稅署長宋秀玲透露，至今還有4張千萬發票沒來領獎，領獎期限至明年1月6日止，合計還有25個特別獎等待中獎民眾領取。至於這4張未領獎的千萬發票消費地點及金額，宋秀玲說，有1張是在蝦皮購物花200元買食品，還有在桃園市大溪區員林路自由聯盟生鮮超市花99元買飲料，另有在嘟嘟房嘉義杭州2站花100元停車費、在高雄市鳳山區鳳林路白巷子WHITE ALLEY花135元買飲料。